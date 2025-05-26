«ДахаБраха» виступила у Франківську з новими піснями та збором для ГУР. ФОТО

В Івано-Франківському драмтеатрі виступив гурт “ДахаБраха”. Музиканти виконали не лише хіти, а й композиції з майбутнього альбому, реліз якого заплановано на осінь.

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А також провели благодійний аукціон на потреби ГУР МО, пише Репортер.

Розпочали виступ з хвилини пам’яті, а під час концерту не оминули тем війни, втрат і надії.

«Ми щасливі, що нас сюди пускають. Бо пускають в Івано-Франківськ не всіх музикантів», — каже зі сцени музикант і вокаліст гурту Марко Галаневич.

Один з нових треків гурту — гаївка «Воротарчику, воротарчику, одчини ворітечка». Це рефлексія на трагедію викрадення українських дітей Росією.

«Це те, що насправді турбує і болить», – додає Марко Галаневич.

Водночас звучали й пісні про любов та надію.

Основа нашої творчості — етнічна традиція. Багато беремо і з Карпат. І з тим, що беремо, робимо експерименти. Як от блюз чи карпатський реп. А сьогодні буде трипільське техно, — розповідає Галаневич.

Також «ДахаБраха» презентувала під час виступу в Івано-Франківську і різдвяну пісню.

Всі ми хочемо вірити в різдвяне диво. Сьогодні диво було в Іспанії, – говорить Марко Галаневич. – А всім добрим людям — щастя і здоров’я, — каже Марко Галаневич.

Прозвучала і композиція «Птах» на слова Сергія Жадана, а пісню «Пливе човен» присвятили українським захисникам, зокрема тим, що були присутні в залі.

Від імені поранених захисників, які зараз лікуються у Карпатському шпиталі та мали змогу відвідати концерт, командир вручив подяку гурту.

Оскільки «ДахаБраха» нині збирає кошти на потреби ГУР МО на ударні надводні дрони Magura, під час концерту розіграли два спеціальні лоти.

Авторську тарілку з розписом вінницької майстрині Вікторії Ніколаєвою придбали за 15 000 грн. А картину, одну з робіт Марка Галаневича «Малюю «ДахуБраху» №151 продали за 60 000 грн.

На закінчення концерту одна з шанувальниць гурту розчулила музикантів плакатом «Живемо поки слухаємо Dakha Brakha».