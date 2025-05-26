«Найбільше викликів у сім’ях з алкозалежністю»: як в Івано-Франківській громаді піклуються про дітей, позбавлених батьківської опіки

Служба у справах дітей Івано-Франківської громади, що працює при міській раді, відповідає за захист прав дітей, впровадження державних програм підтримки та контроль за умовами проживання дітей у складних життєвих обставинах.

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Останні роки принесли нові виклики: зросла кількість сімей, що опинилися у кризових ситуаціях, побільшало судових справ щодо позбавлення батьківських прав, а також випадків, коли діти потребують тимчасового або постійного влаштування в нову родину.

Яка сьогодні ситуація з влаштуванням дітей у сімейні форми виховання та з якими проблемами найчастіше стикається служба, журналістка Фіртки розпитала в керівниці служби у справах дітей Івано-Франківської громади Ірини Рохман.

«Кількість сімейних форм виховання зростає. Маємо три новостворені прийомні сім’ї та дитячий будинок сімейного типу», — зазначає Рохман.

Зокрема, вже другий рік у селі Березівка функціонує перший і поки єдиний дитячий будинок сімейного типу, створений безпосередньо громадою. Там наразі проживають п’ятеро дітей. Служба працює над тим, щоб до цієї родини приєдналися ще діти, які потребують піклування.

«Щодо прийомних сімей, то зараз маємо 12 сімей-кандидатів. Впродовж останніх двох років у три з них вже влаштовано дітей», — повідомляє очільниця служби.

З її слів, найбільше викликів сьогодні пов’язано із ситуаціями, де діти проживають із батьками, які мають алкозалежність.

«Працюємо з такими сім’ями, вирішуємо, куди і як безпечно влаштувати дітей. Це потребує як ретельної перевірки умов, так і юридичної підтримки», — каже Рохман.

У громаді також діє міська програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2021–2025 роки. Завдяки їй вдається організовувати заходи, зокрема літні та канікулярні програми для дітей.