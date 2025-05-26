У «Давньому Галичі» планують нові локації та події — серед них фестивалі й історичні реконструкції

Національний заповідник «Давній Галич» готується до насиченого культурного сезону.

Як розповів в інтерв’ю Фіртці генеральний директор установи Володимир Олійник, вже цього року планують відкрити нову локацію — Спаське городище в селі Залуква, а також продовжити проведення масштабних фестивалів і реконструкцій.

«За зароблені кошти хочемо відкрити ще один простір — Спаське городище, — розповів Олійник. — Там був палац князя Володимирка, який створив Галичину, тобто об’єднав Теребовлянське, Звенигородське, Галицьке і Перемишлянське князівства в одне з центром у Галичі».

Також у музеї етнографії планують облаштувати великий подіум для проведення фольклорних фестивалів, що відбуватимуться двічі на рік. Крім того, зводять просторий павільйон, який дозволить організовувати заходи незалежно від пори року.

Серед подій, які вже стали традиційними, — фестиваль «Форт Галич». Вперше він відбувся у 2022 році, і тоді на сцені виступив Львівський національний симфонічний оркестр. Попри скромніший масштаб у наступні роки, фестиваль зберігся — востаннє в ньому брала участь французька філармонія.

Ще одна знакова подія — реконструкція сплаву солі по Дністру, яка відбулася вже двічі. «Це відтворення середньовічного маршруту: сіль видобували в Калуському районі, вантажили в човни та сплавляли до Галича», — пояснив Олійник.

Не менш популярним є ремісничий двір Давнього Галича. У 2023 році його відвідали близько двох тисяч людей.

Зі слів директора заповідника, протягом двох днів гості мали змогу побачити, як виглядало життя ремісників 800 років тому.

«На подію з’їжджаються реконструктори зі всієї України — ковалі, гончарі, різьбярі, зброярі, майстри з виготовлення човнів і виробів зі шкіри».

Крім того, в музеї історії регулярно відтворюють середньовічні посвяти, а серед фольклорних фестивалів виділяються «Галицька брама» та «Посвята Осмомисла на Галицький престол» — театралізовані дійства, які поєднують історію та сучасну сценографію.