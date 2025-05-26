Росія могла розробити стратегію поєднання повітряних ударів і атак на землі, – FT

Західні журналісти проаналізували збільшення кількості повітряних атак по Україні. Вони вважають, що це може бути складовою ширшої стратегії.

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Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Що включає нова стратегія росіян

“Останнім часом ворог б’є по Україні рекордною кількістю “Шахедів”. Також в окупантів багато ракет, адже вони виробляють ракети та дрони швидше, аніж витрачають. Через це росіяни можуть формувати резерви для масованих ударів і продовжують накопичувати боєприпаси. Найближчими місяцями ми можемо побачити безліч ракет, які використовуватиме росія”, – мовиться в статті.

На думку аналітиків, нещодавній сплеск масованих ракетних і дронових атак може бути початком ширшої стратегії. Ідеться про те, що москва може готувати нову масштабну повітряну кампанію проти України – а паралельно з нею буде потенційний новий наступ росії на суходолі.

Українську ППО слід постійно підсилювати. Але Європа поки не здатна повністю компенсувати відсутність американської допомоги.

Важливо, що українців уже закликали реагувати на тривоги. Вірогідно, росія готує нову масовану атаку.



