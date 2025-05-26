25 травня у Франківську одружилися сім пар. ФОТО

Сім пар одружилися в Франківську в символічний день 25 травня. Пари скористалися послугою “Шлюб за добу”.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише Правда з посиланням на КП “Центр розвитку міста та рекреації”.
“25.05.2025 — цей день для поєднання сердець обрали закохані, які вірять у символіку і силу нового початку. Це дзеркальне поєднання цифр, яке уособлює рівновагу, гармонію та новий щасливий старт”, – йдеться у повідомленні.