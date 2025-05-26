25 травня у Франківську одружилися сім пар. ФОТО

Сім пар одружилися в Франківську в символічний день 25 травня. Пари скористалися послугою “Шлюб за добу”.

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Про це пише Правда з посиланням на КП “Центр розвитку міста та рекреації”.