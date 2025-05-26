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25 травня у Франківську одружилися сім пар. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

25 травня у Франківську одружилися сім пар. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
26/05/2025 18:57
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Сім пар одружилися в Франківську в символічний день 25 травня. Пари скористалися послугою “Шлюб за добу”.

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Про це пише Правда з посиланням на КП “Центр розвитку міста та рекреації”. 

“25.05.2025 — цей день для поєднання сердець обрали закохані, які вірять у символіку і силу нового початку. Це дзеркальне поєднання цифр, яке уособлює рівновагу, гармонію та новий щасливий старт”, – йдеться у повідомленні. 