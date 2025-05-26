Скількох абітурієнтів у 2025 можуть зарахувати до ІФНТУНГ та яка вартість навчання

4712 студентів у 2025 році готові зарахувати на перші курси магістратури та бакалаврату в Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Вартість навчання у виші коливатиметься від 31,5 до 55 тисяч 119 гривень.

Пре це у коментарі Суспільному розповіла речниця університету Оксана Лаба.

З її слів, у 2024 році до вишу зарахували 2346 студентів: 1237 — на бакалаврат та 1109 — на магістратуру.

21 травня на нараді в голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук ректор університету нафти і газу Ігор Чудик розповів, що, готуючись до цьогорічної вступної кампанії, акцентують на технічній інженерній освіті.

“Стратегія нашого університету, затверджена два роки тому, орієнтована на енергетичну вищу школу. Пропонуємо кілька новинок, які актуальні саме зараз, бо маємо серйозні проблеми з економікою та енергетикою”, — говорить Ігор Чудик.

Нові бакалаврські програми, які пропонують в університеті нафти і газу:

“Підприємництво та менеджмент стартапів”;

“Торгівля та системи закупівель”;

“Комп’ютерні науки, вебтехнології”;

“Будівництво автомобільних доріг та аеропортів”.

Нові програми, що діють для магістрів:

“Економіка в енергетиці”;

“Менеджмент енергетичної інженерії”;

“Енергоефективні технології”;

“Модернізація та відновлення електроенергетики”.

Ректор університету Ігор Чудик додав, що у новому навчальному році також готуватимуть фахівців за спеціальністю “Національна безпека”.

Навчальну базу вишу підсилить об’єднання із Донбаською національною академією будівництва й архітектури. Цей процес, зі слів Ігоря Чудика, наразі завершується.

“Об’єднання — на стадії завершення, готовність — 70%. Завдяки такому процесу ми підсилимо підготовку спеціалістів для будівельно-архітектурної та автомобільно-будівельної сфер”, — сказав Ігор Чудик.

За словами ректора, в результаті об’єднання двох вишів в університеті нафти і газу збільшиться кількість фахових коледжів. До чотирьох таких відокремлених університетських підрозділів додасться Дружківський житлово-комунальний фаховий коледж.

Вартість навчання на бакалавраті вишу коливатиметься від 31 тисячі 500 до 42 тисяч 630 гривень, на магістратурі — від 35 тисяч 500 до 55 тисяч 119 гривень.

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