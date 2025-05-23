Спорудять зовнішній ліфт та облаштують місце для реабілітації: у ІФНТУНГ запрацював басейн. ФОТО

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу продовжує відновлюватись після ракетного обстрілу 22 червня минулого року. Сьогодні, 23 травня, оновлений басейн відкрив свої двері для студентів та відвідувачів університету. Ремонт чаші вишу обійшовся у 200 тисяч гривень і ще близько мільйона гривень вартували інфраструктурні роботи.

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Пише Правда.іф з місця події.

Окрім того, що вдалося відновити чашу басейну, провели повну гідроізоляцію під чашею, відремонтували інфраструктурні приміщення, зокрема роздягалку та душову для чоловіків, облаштували заїзди для людей з інвалідністю. У недалекому майбутньому планують спорудити зовнішній ліфт для крісел колісних та встановити у глибоководній частині басейну реабілітаційні споруди, ділиться ректор Ігор Чудик. Певні реконтрукції потрібно провести ще у жіночій душовій.

Досить тривалий період часу проходила діагностика пошкоджень: працювали українські та закордонні спеціалісти, надаючи важливу допомогу та консультації.

“Хочеться виокремити київських фахівців, котрі займаються “заліковуванням метрополітену” та професійно зробили свою роботу”, – наголошує ректор.

За його словами, до безпосереднього процесу герметизації долучались, працюючи з агресивними речовинами, і викладачі вузу.

Басейн працюватиме цілий рік завдяки геліосистемі та власній котельні.

Користуватись басейном зможуть різні категорії людей:

-діти та дорослі

-ветерани війни, військовослужбовці, їхні родини

-внутрішньо переміщені особи

-працівники освітнього закладу.

“Наразі в університеті особи з обмеженими фізичними можливостями зможуть мати доступ до басейну. Це стосується і людей, котрі пересуваються на кріслах колісних. Їх підніматимуть по сходах”, – додає Ігор Чудик.

Графік роботи: з 7 години до 22 години у будні та вихідні дні.

Вартість абонемента для дорослих складатиме 180 гривень, для дітей – 150 гривень.

Безкоштовно басейном можуть користуватися викладачі університету, члени профспілки та їхні діти.

Учасники бойових дій зможуть використовувати державну компенсацію у розмірі 1500 гривень на квартал для занять спортом. Для цього університет подав заявку на отримання спеціального статусу.

Також впроваджено нову систему відвідування басейну за допомогою пластикових карток, яка спрощує процедуру входу та обліку відвідувачів, розповідає директор спорткомплексу Святослав Димид.