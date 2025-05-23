Волонтерить з лікарняного ліжка: історія прикарпатського ветерана Ігоря Козака, якому рятують ногу в США

Ігор Козак — доброволець, ветеран, боєць 102-ї бригади ТрО Івано-Франківської області, який втратив ліву ногу та пережив понад 20 операцій після важкого мінно-вибухового поранення. Медики у США намагаються врятувати праву ногу воїна.

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Про це інформує “Галка” з посиланням на благодійну організацію Revived Soldiers Ukraine.

У березні 2023 року на Запорізькому напрямку, під час зачистки позицій після ворожого штурму, Ігор підірвався на міні. Уламки пошкодили кінцівки та призвели до ампутації лівої ноги. В Україні Ігор пройшов через тривале лікування, однак боротьба з інфекцією та загроза ампутації правої ноги залишалися.

Навіть перебуваючи на лікарняному ліжку, Ігор не полишав активної громадської діяльності: організовував допомогу іншим пораненим, розвивав ветеранську ініціативу «Браття з Прикарпаття», яку він очолює, та продовжував волонтерити.

Після погіршення стану здоров’я Ігор погодився на лікування у США з командою Revived Soldiers Ukraine, де за його випадок взявся один із провідних хірургів-ортопедів Penn Medicine — MD Jean-Claude Gregoire D’Alleyrand.

Два надважливих етапи операції позаду:

Видалення інфікованого металевого стрижня та ревізія кістки: хірург розрізав кістку з обох кінців, доки не залишилася лише здорова, незаражена тканина.

Встановлення модифікованого апарата зовнішньої фіксації (апарат типу Єлізарова), який мінімізує травматизацію шкіри та буде підтримувати ногу протягом наступних 8 місяців.

Наразі Ігор проходить курс антибактеріальної терапії під медичним наглядом у реабілітаційному центрі. Попереду — складна та тривала реабілітація, а після – протезування у Prosthetic & Orthotic Associates (POA) в Орландо та наступний етап повернення до активного життя.