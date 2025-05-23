Як за допомогою нової платформи франківські поліцейські навчатимуть дітей уникати ДТП

В Університеті Короля Данила пройшов тренінг для офіцерів сектору освітньої безпеки ГУНП в Івано-Франківській області та патрульної поліції. Їх навчають працювати з диджитал-платформою «IF SafeLab» – першим в Україні онлайн-інструментом такого типу, інформує Правда.іф.

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Платформа створена для покращення безпеки дорожнього руху. У межах тренінгу поліцейським пояснюють, як користуватися ресурсом, аби згодом проводити навчальні заняття для школярів. Мета таких занять – навчити учнів самостійно оцінювати ризики під час руху на небезпечних ділянках доріг.

Інструмент розробив доктор юридичних наук, професор кафедри права та публічного управління УКД Микола Карчевський. На основі даних патрульної поліції, зібраних під час реагування на ДТП, платформа візуалізує ситуацію на дорогах Прикарпаття. Користувачі можуть побачити на карті найнебезпечніші ділянки, зазначені також поширені порушення та ризики для кожної територіальної громади області через фільтри і детальну аналітику за видами ДТП, часом скоєння, рівнем шкоди. Така платформа – ефективний інструмент для формування безпечної дорожньої поведінки.