У Яремче відкрили новий пункт постійного базування екстреної медичної допомоги

Яремчанщина – один із найпопулярніших туристичних напрямків Прикарпаття. Відтак, розвиток медичної галузі та надання якісних й оперативних медичних послуг в екстрених умовах є вкрай важливими.

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Відремонтоване приміщення, в якому дислокується одна фельдшерська бригада «екстренки», що виїжджатиме на виклики і надаватиме допомогу місцевим жителям і туристам, відвідав Віталій Ільчишин Заступник Голови Івано-Франківської ОДА.

Упродовж минулого року бригада екстреної медичної допомоги, що обслуговує цей регіон, здійснила орієнтовно 2000 виїздів.