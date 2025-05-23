ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Яремче відкрили новий пункт постійного базування екстреної медичної допомоги
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Яремче відкрили новий пункт постійного базування екстреної медичної допомоги

Автор: Олег Мамчур
23/05/2025 17:20
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Яремчанщина – один із найпопулярніших туристичних напрямків Прикарпаття. Відтак, розвиток медичної галузі та надання якісних й оперативних медичних послуг в екстрених умовах є вкрай важливими.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Відремонтоване приміщення, в якому дислокується одна фельдшерська бригада «екстренки», що виїжджатиме на виклики і надаватиме допомогу місцевим жителям і туристам, відвідав Віталій Ільчишин Заступник Голови Івано-Франківської ОДА.

Упродовж минулого року бригада екстреної медичної допомоги, що обслуговує цей регіон, здійснила орієнтовно 2000 виїздів.

Потап засвітився з Настею Каменських у Маямі
Преміював себе та сина: на Прикарпатті оштрафували директора комунального закладу