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Перший день великого обміну: 390 українців визволено з російської неволі. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Перший день великого обміну: 390 українців визволено з російської неволі. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
23/05/2025 17:31
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Україна і росія сьогодні провели першу частину масштабного обміну полоненими у форматі «1000 на 1000». Сьогодні повернулися додому 390 українців. Обмін триватиме у вихідні.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram, пише Правда.

«Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю. Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну», – написав він.

Деталі сьогоднішнього обміну уточнив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Повідомляється, що сьогодні, у перший день проведення обміну у форматі «1000 на 1000» повернули 390 українців – 270 військових та 120 цивільних.

«Додому повертаються 270 Захисників – це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», – йдеться у повідомленні.

Звільнені оборонці воювали на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Серед визволених сьогодні – 3 жінки та 387 чоловіків.

У штабі додали, що звільнені з російської неволі пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування в неволі.

Перший день великого обміну: 390 українців визволено з російської неволі. ФОТО