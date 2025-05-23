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На війні поліг Олександр Григорців з Коломиї
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг Олександр Григорців з Коломиї

Автор: Олег Мамчур
23/05/2025 16:24
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На війні з російськими окупантами загинув коломиянин Олександр Григорців.

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Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський, інформує Правда.

Знову надійшли сумні новини до громади. 21 травня загинув захисник України Олександр Григорців – головний сержант – командир відділення охорони роти охорони 114-ї бригади тактичної авіації. Висловлюю співчуття родині та близьким Олександра. Він боронив Україну від початку повномасштабного вторгнення, повернувши з-за кордону. Вічна памʼять та слава нашому захиснику.

Про час та місце похорону Олександра повідомлять додатково.