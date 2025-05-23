Що подивитись на вихідних: три детективні фільми з неймовірним сюжетом

Детективні історії, заплутані сюжети та цікавий фінал – якщо ви шукаєте новий фільм на вечір, то свіжі стрічки вас точно не розчарують. Вже вийшло чимало варіантів, які гідні вашої уваги.

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Правда.іф пропонує переглянути 3 нові фільми з детективним сюжетом, на які точно варто знайти час.

“Кресент-Сіті”

Фільм розповість про заплутаний злочин. В маленькому містечку починають вбивати людей, маніяка беруться шукати, але кожен стає підозрюваним. Складну справу доручають місцевому копу, але чи вдасться йому знайти злочинця серед знайомих?

“Сплячі собаки”

В центрі сюжету – детектив, який помічає, що втрачає пам’ять. Він може загинути, але наважується на складну операцію. І після неї на чоловіка чекає непроста реабілітація, під час якої лікарі радять тренувати пам’ять. Тоді він береться за старі справи й помічає те, чого не бачив раніше.

“Педро Парамо”

Стрічка розповість про чоловіка, який вирушає на пошуки батька. Виявиться, що його тата знає чимало людей, всі вони розповідають неймовірні історії. Містика плутається з правдою, кордон між світом живих та духів зникає.