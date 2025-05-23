Екскерівника Рівненського ТЦК Сергія Луцюка з Прикарпаття судитимуть за перешкоджання діяльності ЗСУ

Екскерівників Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки судитимуть за обвинуваченням у перешкоджанні діяльності ЗСУ.

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Про це повідомили у ДБР, пише Бліц-Інфо.

За даними слідства, Сергій Луцюк (екскерівник Рівненського обласного ТЦК та СП) та Віталій Козачук (екскерівник Рівненського районного ТЦК та СП) сприяли ухиленню чоловіків від мобілізації, чим фактично створювали перешкоди для належного функціонування Збройних сил України, підриваючи процес своєчасного укомплектування бойових підрозділів.

Нагадаємо, у 2023 обох викрили у побитті підлеглого битою, а у Козачука знайшли наркотики.

Після вивчення службової документації правоохоронці встановили нові факти злочинної діяльності: фігуранти організували схему допомоги військовозобов’язаним у незаконному уникненні мобілізації. Вони робили так, щоб щодо таких осіб не проводилися перевірки та їх не притягували до відповідальності за ухилення від служби.

Попередньо встановлено, що незаконну допомогу отримали понад пів сотні осіб.

Обидва звільнені з посад. Їм вже висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, вчинене групою людей за попередньою змовою.

За попередні злочини їм загрожує до 12 років ув’язнення, а нова кваліфікація передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Також у рамках окремого кримінального провадження перевіряється причетність інших посадовців ТЦК до схеми.

Додамо, що це вже четверта підозра, висунута Луцюку. Раніше його звинувачували у: побитті підлеглого військовослужбовця (липень 2023), незаконному збагаченні на понад 46 мільйонів гривень (жовтень 2023), зловживанні службовим становищем.

Сергій Луцюк понад десять років будував свою кар’єру в районних військкоматах на Прикарпатті. Його навіть жартівливо називали «комісаром Карпат» за керівництво центром комплектування та соціальної підтримки в Косівсько-Верховинському районі Івано-Франківщини, де населені пункти розташовані в гірській місцевості.

У 2018 році Луцюк зумів потрапити у «список щасливчиків», які отримали квартири в Івано-Франківську за проектом «Житло воїнам АТО». Про його заслуги в документах на житло сказано мало. Лише згадується: “батько 2-х дітей, разом з сім’єю проживає в службовій квартирі, власного житла не має. Перебував в зоні АТО у 2014 році Донецька обл.”.

Уже в розпал війни його перевели на роботу до Рівного.