Популярний український шоумен отримав громадянство Росії

Уродженець Донецька, шоумен Олександр Ревва, він же Артур Пірожков, отримав громадянство Росії. Пише ТСН

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Принаймні, саме так стверджують російські пропагандисти. РосЗМІ зазначають, що інформацію про нове громадянство Олександра Ревви виявили в “реєстрі індивідуальних підприємців”. У документах йдеться, що шоумен отримав російський паспорт 6 травня.

Олександр Ревва наразі новини про зміну громадянства не коментує. Щоправда, відомо, що він перебуває повернувся до Росії та веде в країні-агресорці комерційну діяльність.

Позиція Олександра Ревви щодо війни – що відомо

Шоумен родом із Донецька, але ще на початку 2000-х переїхав до Росії. Коли почалася війна на сході України, артист відмовився їздити до окупованого рідного міста. Батько Ревви, який проживає в Донецьку і, вочевидь, підтримує загарбницькі дії РФ, бідкався, що посварився з сином через його антивоєнну позицію та не бачився з ним від 2013 року.

З початком повномасштабної війни в Україні Олександр Ревва лиш публікував допис із закликом зупинити воєнні дії. Щоправда, про те, що Росія є агресоркою, шоумен промовчав. Подейкували, що він тоді виїхав з РФ до Іспанії. Хоч представники шоумена це спростовували, тим не менш, Ревва уникав медійності.

Антивоєнний допис Олександра Ревви / © instagram.com/arthurpirozhkov

До речі, в Росії артист зіштовхувався з критикою. Зокрема, його допис в Instagram сприйняли за антивоєнний, через що Ревву почали скасовувати. 2023 року шоумен намагався повернутися в російський шоубізнес, але безуспішно. Наразі відомо, що він все ж таки продовжує концертну діяльність в РФ, але медійності уникає.

Нагадаємо Український блогер Артур Бабіч подав документи на громадянство Росії