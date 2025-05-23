Президент призначив нову суддю господарського суду Івано-Франківської області

У п’ятницю, 23 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ №320, яким офіційно призначив Уляну Гулу на посаду судді Господарського суду Івано-Франківської області. Відповідний документ оприлюднено на сайті Офісу Президента.

У документі йдеться, що призначення здійснено відповідно до положень Конституції України та Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Хоча у відкритому доступі інформація про новопризначену суддю обмежена, відомо, що Уляна Гула у 2007 році закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію юриста. Вона вільно володіє державною мовою, а стаж її роботи в правовій сфері перевищує п’ять років.

У березні 2024 року Гула стала переможницею конкурсу на зайняття вакантної посади судді. Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала її до призначення, а Вища рада правосуддя внесла відповідне подання на розгляд Президента.

Окремо в судовому реєстрі згадується справа про адміністративне порушення, пов’язане з ДТП, учасницею якої була Уляна Гула.