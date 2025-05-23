У Коломиї на перехресті побільшало аварій: шляхи вирішення проблеми



На перехресті доріг Н-10 та Р-24 у Коломиї після ремонту побільшало аварій. Водії кажуть, що проблему могло б вирішити кільце. Місцеві вважають, що перехрестя треба освятити та навіть встановити статую Богородиці.

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Натомість в обласній службі відновлення та розвитку інфраструктури нарікають на водіїв та хваляться розміткою, пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо.

Так, Віктор – перевізник. Чоловік щодня їздить п’ять-шість разів на об’їзній Коломиї. Каже, за понад 25 років водійського стажу надивився на аварійні ситуації, які виникають на перехресті доріг Н-10 та Р-20. На його думку, тут варто поставити кільце, яке допоможе вирішити ці проблеми

“Дорогу, відки ти їдеш, вона розганяється, знак ти встигаєш, не встигаєш. І коли ми їдемо звідти, ми бачимо ту дорогу за кільцем, за перехрестом. І коли ми бачимо ту дорогу, ми не бачимо, що тут внизу робиться. І тому, мені здається, аварії часто. Вирішення цієї проблеми дуже багато зробили. Поклали знак стоп, поклали знак уступи дорогу. Там поставили знову знак стоп. Це не є вирішення проблеми, бо це є візуально. Водій хтось може знати, хтось не знає. Саме ефективно, на мій погляд, це буде кільце. Гарне, велике, просторе кільце. Тим більше, тут позволяє місцевість. Навіть безпека руху буде. Якщо навіть і водій цей не побачить його, він же тут ділов не натворить. Чого? Бо та машина і та машина, вона заходить в кільце. Вона тоже скидає швидкість. Тут будуть перед кільцем трикутники, як вони називаються, безпеки, островок безпеки він називається”, – поділився чоловік.

Його думку Віктора підтримують й інші водії. Кажуть, лише його облаштування тут може зменшити аварійність. А от місцеві це перехрестя називають ледь не прокляте. Перед тим пропонують його освятити та навіть встановити статую Матері Божої для захисту.

Заступник начальника служби відновлення Михайло Новосільський каже, що аварійне перехрестя у них на контролі – протягом року там “виконують якісь роботи” для безпеки руху. А от облаштування кільця там наразі не планують.