Прикарпатська команда здобула нагороду на всеукраїнському конкурсі молодіжного підприємництва

Мінікомпанія з Калуша перемогла у номінації «Наймасштабніша бізнес-ідея» з проєктом виготовлення виробів з екологічної фанери на нацконкурсі «JA Компанія року 2025».

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Про це Галці повідомили у «Bakery Wood».

16 травня в Києві в межах Молодіжного бізнес-дня відбувся національний конкурс «JA Компанія року 2025», де змагалися 33 навчальні мінікомпанії з 16 областей України.

Команда «Bakery Wood» з Вищого професійного училища №7 міста Калуш, здобула почесну нагороду у номінації «Наймасштабніша бізнес-ідея» з проєктом виготовлення виробів з екологічної фанери. Йдеться про інтерактивні мапи, шкатулки, коробочки, сувеніри на замовлення. За перемогу команда отримала менторську сесію від засновників Board. Також прикарпатців відзначили у номінації «Найкращий енергоефективний бізнес-проєкт» і подарували подорож до Вінниці та екскурсію на виробництво від «Промавтоматики».

Перше місце і звання кращої учнівської «JA Компанії 2025» здобула команда «Stick-Friend» зі Свалявського професійного коледжу Закарпатської області. Учасники розробили розумну палицю з кнопкою SOS, GPS трекером та ліхтариком для літніх людей, людей з порушеннями руху та воїнів після травм.

Друге місце посіла команда «You.Pottery» з Полтавської області з творчою платформою майстер-класів з гончарства. Третє місце дісталося команді «EchoCare» з Львівської області, яка розробила додаток-перекладач з аудіо на жестову мову для людей з вадами слуху.

Переможець отримав путівку на європейський фестиваль молодіжного підприємництва Gen-E у Греції.

У 2024-2025 навчальному році в Івано-Франківській області 255 учнів та студентів вивчали основи підприємництва, створивши 18 навчальних мінікомпаній. Загалом в Україні учасники програми створили 222 мінікомпанії у 16 областях за участі понад 2300 учасників.