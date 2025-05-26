На Прикарпатті ремонтують дорогу Тязів – Снятин – Старі Кути ФОТО

На Прикарпатті відновлють ремонт найпроблемніших ділянок дороги Р-20: Тязів – Снятин – Старі Кути

Про це повідомили в ОДА, передає Правда ІФ

Ремонт здійснюється за рахунок додаткових коштів, виділених із Державного бюджету за сприяння начальниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук та завдяки неодноразовим зверненням Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області.

Заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Созоник днями проінспектував хід проведення ремонтних робіт на дорозі державного значення Р-20 Тязів – Снятин – Старі Кути.

У селі Милування Тисменицької територіальної громади дорожня техніка працювала на ділянці з найбільшими ушкодженнями покриття — там укладали новий шар асфальтобетону методом локальних карт.

Разом із Вадимом Созоником хід робіт оглянув і керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області Любомир Семанів.

У рамках експлуатаційного утримання дороги Р-20 також проводилися такі роботи:

Ліквідація аварійної ямковості гарячим асфальтобетоном у селі Вільшаниця (Тисменицька ТГ);

Ремонт пневмо-струменевим методом на перетині доріг Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль та Р-20 Тязів –Снятин – Старі Кути у селі Клубівці;

Пневмо-струменеве усунення ямковості на ділянці Р-20 у Городенківській громаді: від села

Рашків до межі з Тлумацькою ТГ та в селі Ясенів Пільний – у напрямку до Снятина.

Нагадуємо, що всі роботи виконуються згідно з планом, затвердженим Агентством відновлення, та в межах виділеного фінансування.

Просимо учасників дорожнього руху бути уважними, зважати на присутність спецтехніки та дбати про власну безпеку.