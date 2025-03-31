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Де на Франківщині можуть оздоровитися діти пільгових категорій

Автор: Оксана Марушкевич
31/03/2025 18:31
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Щороку діти, які потребують соціальної підтримки, можуть безкоштовно відпочити та оздоровитися в дитячих таборах області та за її межами. Фінансування здійснюється за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську ОДА

Хто може поїхати на відпочинок?  

Безкоштовні путівки доступні для дітей пільгових категорій, зокрема:  

  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;
  • діти з інвалідністю, які здатні до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);
  • діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;
  • діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
  • діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;
  • діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
  • діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-24 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;
  • діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
  • рідні діти батьків-вихователів, або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу, або в одній прийомній сім’ї;
  • діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;
  • діти, які перебувають на диспансерному обліку;
  • талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій;
  • діти – учасники творчих колективів і спортивних команд;
  • діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
  • діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • діти із багатодітних сімей;
  • діти із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Як подати заявку?  

Батькам чи опікунам (дітей від 7 до 18 років) потрібно звернутися до органів соціального захисту  та подати:  

  • копію свідоцтва про народження або паспорта  
  • документ, що підтверджує пільгову категорію  

Де відпочиватимуть діти? 

Державні заклади:

  • Міжнародний дитячий центр «Артек» – м. Київ, Пуща-Водиця  
  • «Артек-Карпати-Буковель» – с. Поляниця, Надвірнянський район  

Оздоровчі заклади в Івано-Франківській області:  

  • Дитячий заклад санаторного типу «Верховина» – Верховинський район, Верховинська ТГ, с-ще Верховина  
  • Дитячий заклад санаторного типу «Карпатські зорі» – Косівський район, Косівська ТГ, м. Косів  
  • Дитячий заклад санаторного типу «Дружба» – Калуський район, Вигодська ТГ, с. Новоселиця  
  • Дитячий заклад санаторного типу «Сокіл» – Івано-Франківський район, Галицька ТГ, с. Сокіл  
  • Позаміський заклад оздоровлення «Едельвейс» – Надвірнянський район, Яремчанська ТГ, с. Микуличин  
  • Позаміський заклад оздоровлення «Лімниця» – Калуський район, Калуська ТГ, с. Вістова  
  • Позаміський заклад оздоровлення «Перлина Придністров’я» – Коломийський район, Городенківська ТГ, с. Михальче  
  • Дитячий заклад санаторного типу «Перлина Карпат» – Калуський район, Витвицька ТГ, с. Витвиця  
  • Спортивно-оздоровчий комплекс «Смерічка» – Надвірнянський район, Яремчанська ТГ, с. Микуличин  
  • Обласний заклад оздоровлення «Карпатські мрії» – Надвірнянський район, Яремчанська ТГ, с. Микуличин  
  • Позаміський заклад оздоровлення «Делюкс-Кідс-Карпати» – Надвірнянський район, Ворохтянська ТГ, с. Татарів  
  • Дитячий спортивно-оздоровчий комплекс «Петрос» – Надвірнянський район, Ворохтянська ТГ, с. Татарів  
  • Позаміський заклад оздоровлення «Чабан» – Надвірнянський район, Поляницька ТГ, с. Поляниця  
  • Дитячий заклад оздоровлення «Радість» – Надвірнянський район, Поляницька ТГ, с. Яблуниця  
  • Позаміський заклад оздоровлення «Водограй» – Косівський район, Косівська ТГ, м. Косів  
  • Дитячий заклад оздоровлення «Гердан Кемп» – Верховинський район, Верховинська ТГ, с. Верховина  
  • Дитячий заклад оздоровлення «Соколята-Буковель» – Надвірнянський район, Поляницька ТГ, с. Яблуниця  

Детальніше про табори можна дізнатися за посиланням –  https://rstmo.ioc.gov.ua/mop/search