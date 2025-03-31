Де на Франківщині можуть оздоровитися діти пільгових категорій

Щороку діти, які потребують соціальної підтримки, можуть безкоштовно відпочити та оздоровитися в дитячих таборах області та за її межами. Фінансування здійснюється за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів.
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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську ОДА
Хто може поїхати на відпочинок?
Безкоштовні путівки доступні для дітей пільгових категорій, зокрема:
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти з інвалідністю, які здатні до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);
- діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;
- діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
- діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;
- діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-24 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;
- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
- рідні діти батьків-вихователів, або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу, або в одній прийомній сім’ї;
- діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;
- діти, які перебувають на диспансерному обліку;
- талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій;
- діти – учасники творчих колективів і спортивних команд;
- діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
- діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- діти із багатодітних сімей;
- діти із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.
Як подати заявку?
Батькам чи опікунам (дітей від 7 до 18 років) потрібно звернутися до органів соціального захисту та подати:
- копію свідоцтва про народження або паспорта
- документ, що підтверджує пільгову категорію
Де відпочиватимуть діти?
Державні заклади:
- Міжнародний дитячий центр «Артек» – м. Київ, Пуща-Водиця
- «Артек-Карпати-Буковель» – с. Поляниця, Надвірнянський район
Оздоровчі заклади в Івано-Франківській області:
- Дитячий заклад санаторного типу «Верховина» – Верховинський район, Верховинська ТГ, с-ще Верховина
- Дитячий заклад санаторного типу «Карпатські зорі» – Косівський район, Косівська ТГ, м. Косів
- Дитячий заклад санаторного типу «Дружба» – Калуський район, Вигодська ТГ, с. Новоселиця
- Дитячий заклад санаторного типу «Сокіл» – Івано-Франківський район, Галицька ТГ, с. Сокіл
- Позаміський заклад оздоровлення «Едельвейс» – Надвірнянський район, Яремчанська ТГ, с. Микуличин
- Позаміський заклад оздоровлення «Лімниця» – Калуський район, Калуська ТГ, с. Вістова
- Позаміський заклад оздоровлення «Перлина Придністров’я» – Коломийський район, Городенківська ТГ, с. Михальче
- Дитячий заклад санаторного типу «Перлина Карпат» – Калуський район, Витвицька ТГ, с. Витвиця
- Спортивно-оздоровчий комплекс «Смерічка» – Надвірнянський район, Яремчанська ТГ, с. Микуличин
- Обласний заклад оздоровлення «Карпатські мрії» – Надвірнянський район, Яремчанська ТГ, с. Микуличин
- Позаміський заклад оздоровлення «Делюкс-Кідс-Карпати» – Надвірнянський район, Ворохтянська ТГ, с. Татарів
- Дитячий спортивно-оздоровчий комплекс «Петрос» – Надвірнянський район, Ворохтянська ТГ, с. Татарів
- Позаміський заклад оздоровлення «Чабан» – Надвірнянський район, Поляницька ТГ, с. Поляниця
- Дитячий заклад оздоровлення «Радість» – Надвірнянський район, Поляницька ТГ, с. Яблуниця
- Позаміський заклад оздоровлення «Водограй» – Косівський район, Косівська ТГ, м. Косів
- Дитячий заклад оздоровлення «Гердан Кемп» – Верховинський район, Верховинська ТГ, с. Верховина
- Дитячий заклад оздоровлення «Соколята-Буковель» – Надвірнянський район, Поляницька ТГ, с. Яблуниця
Детальніше про табори можна дізнатися за посиланням – https://rstmo.ioc.gov.ua/mop/search