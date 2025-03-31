Директор прикарпатського пологового Юрій Павлушинський задекларував новий автомобіль

Торік директор Івано-Франківського обласного перинатального центру Юрій Павлушинський придбав Toyota Camry Hybrid за 1 494 029 гривень.

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Про це пише КУРС з посиланням на е-декларацію Павлушинського за 2024 рік.

За рік Павлушинський заробив 561 789 гривень і отримав 55 809 гривень пенсії. Крім цього, чоловік задекларував 104 918 гривень гонорарів та 53 474 гривень від відчуження нерухомого майна.

Дружина директора пологового Любов Павлушинська у 2024 році отримала 233 355 гривень зарплати і 250 000 гривень від відчуження рухомого майна: продала автомобіль Skoda Octavia.

Всю нерухомість Павлушинські нажили до 2016 року. Юрій Павлушинський має два житлові будинки в Івано-Франківському районі – на 189,7 кв. м у селі Скобичівка та на 186,2 кв. м у селі Жураки. Також він є власником дев’ятьох земельних ділянок – одної у селі Скобичівці (1 168 кв. м) та восьми у Жураках, площа яких 225-5000 кв. м.

На Людмилу Павлушинську зареєстрований житловий будинок на 82,8 кв. м і земельна ділянка площею 1 500 кв. м у Солотвині, ще одну ділянку на 1 302 кв. м жінка має у Старих Богородчанах.

Минулого року Юрій Павлушинський купив автомобіль Toyota Camry Hybrid 2024 вартістю 1 494 029 гривень. В е-декларації Павлушинський вказав, що у серпні минулого року взяв кредит на суму 747 015 гривень.

Із заощаджень Павлушинський задекларував тільки готівку: 240 000 гривень власних та 130 0000 гривень дружини.