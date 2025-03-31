У Франківську розглядають варіант подачі води погодинно

Комунальне підприємство розглядає можливість погодинної подачі води в Івано-Франківську через зростаючу заборгованість споживачів та економічні труднощі.

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Перший водоканал України, Рівненський, зробив цей вимушений крок, і водоканал Івано-Франківська може наслідувати його приклад.

Заборгованість мешканців перед водоканалом – 95 мільйонів гривень, за рік вона зросла майже на 8 мільйонів, тоді як тарифи для населення залишаються незмінними з 2019 року, повідомив Галку фахівець по роботі з медіа та громадськістю комунального підприємства “Івано-Франківськводоекотехпром” Володимир Шпег.

“Ми уже розглядаємо варіанти подачі погодинно води, якщо і надалі буде зростати заборгованість споживачів перед нашим підприємством”, — повідомив представник водоканалу.

Володимир Шпег також підтвердив, що після закінчення опалювального сезону можуть розпочатися обмеження водопостачання для будинків із значною заборгованістю.

“Фактично ми тягнемося з останнього, щоб не вдаватися до таких дій”, — зазначив він.

Якщо ситуація не зміниться, підприємства будуть змушені перейти на погодинну подачу води, оскільки ціни на електроенергію, реагенти та обладнання значно зросли з 2020 року, коли востаннє формувалися тарифи.