Залужний прокоментував свою можливу участь у президентських виборах

Питання участі чи неучасті Валерія Залужного у виборах залишається однією з головних інтриг української політики. Сам ексголовнокомандувач уникає прямих відповідей. Пише 24 Канал
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Залужний уникає розмов про вибори
Одні джерела стверджують, що Залужний має намір балотуватися в президенти, інші – що розглядає можливість очолити політсилу Володимира Зеленського на виборах до парламенту. Треті ж запевняють, що останні соціологічні рейтинги змусили його взагалі відмовитися від політичних амбіцій.
Моя відповідь щодо цього не змінилася. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую,
– відповів Залужний на запит РБК-Україна прокоментувати ці чутки.
Відсутність Залужного у публічному просторі
Через те, що Залужний фізично перебуває за межами України, його вплив на інформаційний порядок денний зменшується. На відміну від Зеленського, який постійно присутній у центрі подій, ексголовнокомандувач не демонструє активної політичної діяльності.
Після скандалу в Овальному кабінеті Залужний опублікував лише фото рукостискання із президентом та через кілька днів виступив із промовою про руйнування “старого світового порядку”. І на цьому, по суті, все.
Проте, як зазначає один з опозиційних депутатів, це може не завадити його популярності.
Ми ж ніколи не обирали президентів раціонально. По суті, зараз не залишилося жодної альтернативи, крім Залужного, влада повністю зачистила поле. А Залужний абсорбує в собі почуття надії, і людям завжди потрібна надія. Як свого часу Ющенко,
– зазначив неназваний опозиційний депутат.
“Тим паче, у Залужного є і готова, дуже приваблива для безлічі українців формула, з якою можна йти на будь-які вибори: як би нам не було складно, але вже точно не буде соромно”, – додає видання.
Навіть якщо Залужний вирішить не йти у політику, військова ніша не залишиться порожньою. Потенційними гравцями можуть стати:
- Кирило Буданов, який, за чутками, може створити власну політичну силу.
- Представники 3-го штурмового корпусу (колишня 3-тя штурмова бригада).
- Командири “Азову”, зокрема Денис Прокопенко.
Хоча жоден із них офіційно не оголошував про політичні амбіції, соціологічні дослідження свідчать про значну підтримку військових серед виборців.
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