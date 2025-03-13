Чи можливо провести вибори в Україні 2025 року та за яких умов

Для організації виборчого процесу потрібно змінити законодавство та отримати згоду партнерів. Пише ТСН

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Без вирішення низки питань провести вибори 2025 року в Україні неможливо.

Народний депутат, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк сказав про це в ефірі Вечір.LIVE.

Нардеп пояснив, що нинішні умови не дозволяють реалізувати виборчі права військових, адже вони не зможуть ані голосувати, ані балотуватися.

“Треба дати відповідь, щоб усі військові, які перебувають на передовій, мали право обирати й бути обраними. А бути обраним означає право на проведення передвиборчої кампанії. Друге: гарантія безпеки на всіх виборчих дільницях. Я не знаю, як це зробити зараз”, – додав він.

Також досі не розроблений механізм голосування для мільйонів українців за кордоном і громадян, які перебувають на ТОТ.

“Як повернути приблизно 5 млн українців з-за кордону, які мають право голосу, або забезпечити їм можливість голосувати там?.. Теж не вирішене питання. Щонайменше треба робити перехідне виборче законодавство… І треба змінювати закон, бо згідно з законом, обраним має право бути той, хто останні 5 років проживає на території України”, – додав Цимбалюк.

За словами нардепа, на сьогодні це головні питання щодо виборів в Україні, які потребують вирішення.

“Коли ми зможемо забезпечити справедливий мир… І як можна провести вибори таким чином, щоб усі міжнародні наші партнери були присутні як спостерігачі. А після того визнали, що ці вибори демократичні”, – зауважив він.

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