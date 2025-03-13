Акція на квартири: живи в blago – плати частинами до 3 років!

Мрія про власне житло стає реальністю, адже компанія blago підготувала вигідну пропозицію. Забудьте про орендовану квартиру та переїжджайте у власну вже цього року!
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Купуйте квартиру в сучасному житловому комплексі та платіть частинами до 3 років:
- 12 місяців на однокімнатні планування;
- 18 місяців на двокімнатні планування;
- до 36 місяців на трикімнатні та чотирикімнатні планування.
Оптимальний розмір першого внеску: від 20%.
З цією програмою вам не доведеться роками накопичувати кошти на власне житло та водночас витрачатися на оренду. Квартира на виплат – це щомісячний внесок за вже власне житло!
Квартира в blago – ваше ідеальне помешкання!
У житлових комплексах від blago є вся необхідна для комфортного життя інфраструктура: ігрові майданчики для дітей, спортивні майданчики, зони для прогулянок, підземний паркінг та гаражі, різноманітні магазини та сервіси на перших поверхах будинків. Усі ЖК знаходяться у виняткових локаціях зі зручним сполученням, а відтак доступністю й до усієї інфраструктури міста.
Акція діє до 31.03.2025.
Не відкладайте свою мрію на потім! Обирайте квартиру від blago та починайте новий етап життя!
Дізнавайтесь більше на сайті:
- https://blagodeveloper.com
- Або у менеджерів з продажу:
- +38 (067) 256-07-49