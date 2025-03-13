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Акція на квартири: живи в blago – плати частинами до 3 років!
Диван на коліщатках в темній вітальні

Акція на квартири: живи в blago – плати частинами до 3 років!

Автор: Олег Мамчур
13/03/2025 17:47
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Мрія про власне житло стає реальністю, адже компанія blago підготувала вигідну пропозицію. Забудьте про орендовану квартиру та переїжджайте у власну вже цього року!

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Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Купуйте квартиру в сучасному житловому комплексі та платіть частинами до 3 років:

  • 12 місяців на однокімнатні планування;
  • 18 місяців на двокімнатні планування;
  • до 36 місяців на трикімнатні та чотирикімнатні планування.

Оптимальний розмір першого внеску: від 20%.

З цією програмою вам не доведеться роками накопичувати кошти на власне житло та водночас витрачатися на оренду. Квартира на виплат – це щомісячний внесок за вже власне житло!

Квартира в blago – ваше ідеальне помешкання!

У житлових комплексах від blago є вся необхідна для комфортного життя інфраструктура: ігрові майданчики для дітей, спортивні майданчики, зони для прогулянок, підземний паркінг та гаражі, різноманітні магазини та сервіси на перших поверхах будинків. Усі ЖК знаходяться у виняткових локаціях зі зручним сполученням, а відтак доступністю й до усієї інфраструктури міста.

Акція діє до 31.03.2025.

Не відкладайте свою мрію на потім! Обирайте квартиру від blago та починайте новий етап життя!

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