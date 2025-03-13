У медичному закладі Івано-Франківська відкриють Банк грудного молока

В Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні за сприяння канадських партнерів відкриють Банк грудного молока.

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Про це повідомила Світлана Онищук під час зустрічі з волонтерами благодійної організації “Vancouver Island Supports Ukraine” з Канади, представники якої долучаться до реалізації такого потрібного проєкту та готові надати фінансову підтримку у розмірі 50 тисяч канадських доларів на закупівлю обладнання для Банку грудного молока, пише Правда.іф.

За її словами, наш медзаклад стане третім в Україні, де Банк буде діяти. Це важливий крок у підтримці немовлят і матерів.

Водночас розповіла про ініціативи у сфері медицини, які втілюємо на Прикарпатті, зокрема щодо реабілітації наших військовослужбовців та ветеранів.