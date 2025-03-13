АЗС скасують поточні ціни на бензин: українцям розповіли, чого очікувати вже у березні

В Україні очікується відчутне здешевлення бензину. За прогнозами паливних експертів, ціни знизяться на 1 грн/л, а стартує цей процес ближче до 20 березня. Водночас протягом поточного тижня (10-16 березня) вартість ресурсу залишатиметься на нинішньому рівні – 10 березня АЗС продають бензин А-95 за середньою ціною 56,77 грн/л. Пише OBOZ.UA

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Про ситуацію, що склалася, йдеться в матеріалі delo.ua. Зазначається: здешевлення стане результатом того, що мережі намагатимуться “компенсувати втрати від низьких проливів взимку”. Крім того, частина АЗС використає потенціал для зниження, запровадивши різні акції та знижки.

При цьому наголошується: насправді, АЗС матимуть можливість знизити ціни відразу на 2 грн/л – через те, що вартість нафти Brent в межах 70 доларів за барель “вже закріпилась на ринку”. Однак цей потенціал не буде реалізовано повністю – оскільки “мережі будуть налаштовані розширити маржинальність”, щоб компенсувати втрати низького споживання взимку.

Що буде з цінами на бензин найближчими днями

Водночас, наголошується, аграрії вже почали купувати пальне для посівної. Однак на рівень споживання ресурсу це не справило значного впливу – оскільки “великі агрохолдинги зробили необхідні запаси ще в грудні 2024 року, перед збільшенням акцизу”.

“Таким чином, на тижні ціни на бензин на українських АЗС залишаться незмінними” – резюмували автори матеріалу.

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Загалом, за даними auto.ria, 10 березня українські АЗС продають бензин А95 в середньому по 56,77 грн/л. Зокрема:

ОККО – 59,99 грн/л;

WOG – 59,99 грн/л;

Chipo – 54,56 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

Mango – 54,99 грн/л;

БРСМ-Нафта – 53,75 грн/л;

Укрнафта – 55,96 грн/л;

Укр-Петроль – 54,5 грн/л;

AMIC – 56,49 грн/л.

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