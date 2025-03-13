ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
АЗС скасують поточні ціни на бензин: українцям розповіли, чого очікувати вже у березні
Диван на коліщатках в темній вітальні

АЗС скасують поточні ціни на бензин: українцям розповіли, чого очікувати вже у березні

Автор: Орися Корчун
13/03/2025 16:45
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Україні очікується відчутне здешевлення бензину. За прогнозами паливних експертів, ціни знизяться на 1 грн/л, а стартує цей процес ближче до 20 березня. Водночас протягом поточного тижня (10-16 березня) вартість ресурсу залишатиметься на нинішньому рівні – 10 березня АЗС продають бензин А-95 за середньою ціною 56,77 грн/л. Пише OBOZ.UA

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про ситуацію, що склалася, йдеться в матеріалі delo.ua. Зазначається: здешевлення стане результатом того, що мережі намагатимуться “компенсувати втрати від низьких проливів взимку”. Крім того, частина АЗС використає потенціал для зниження, запровадивши різні акції та знижки.

При цьому наголошується: насправді, АЗС матимуть можливість знизити ціни відразу на 2 грн/л – через те, що вартість нафти Brent в межах 70 доларів за барель “вже закріпилась на ринку”. Однак цей потенціал не буде реалізовано повністю – оскільки “мережі будуть налаштовані розширити маржинальність”, щоб компенсувати втрати низького споживання взимку.

Що буде з цінами на бензин найближчими днями

Водночас, наголошується, аграрії вже почали купувати пальне для посівної. Однак на рівень споживання ресурсу це не справило значного впливу – оскільки “великі агрохолдинги зробили необхідні запаси ще в грудні 2024 року, перед збільшенням акцизу”.

“Таким чином, на тижні ціни на бензин на українських АЗС залишаться незмінними” – резюмували автори матеріалу.

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Загалом, за даними auto.ria, 10 березня українські АЗС продають бензин А95 в середньому по 56,77 грн/л. Зокрема:

  • ОККО – 59,99 грн/л;
  • WOG – 59,99 грн/л;
  • Chipo – 54,56 грн/л;
  • Shell – 59,74 грн/л;
  • Mango – 54,99 грн/л;
  • БРСМ-Нафта – 53,75 грн/л;
  • Укрнафта – 55,96 грн/л;
  • Укр-Петроль – 54,5 грн/л;
  • AMIC – 56,49 грн/л.
Скільки коштує бензин на українських АЗС сьогодні

Нагадаємо Річна інфляція майже 13%: що здорожчало найбільше