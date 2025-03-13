У Івано-Франківську відкрилася виставка робіт Опанаса Заливахи ФОТО

Сьогодні, 13 березня, у Виставковому залі Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України відкрилася виставка відомого українського художника, дисидента Опанаса Заливахи, пише Правда ІФ

Виставка присвячена 100-річчю з дня народження митця.

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Виставка творів Опанаса Заливахи

Загалом це близько 50 робіт Опанаса Заливахи, третина яких вперше експонуватиметься, більшість із них графічні роботи, що маловідомі глядачу, які зібрані з 22-х колекцій.

Це живописні твори, графічна спадщина (ліногравюра, рисунки, листівки, ексклібриси) та елементи монументальних інтер’єрних робіт Опанаса Заливахи.

На виставці представлено роботи різних періодів, починаючи від 1950-их рр. до творів останніх років.

Ім’я Опанаса Заливахи не потребує реклами. Це знакова постать покоління шістдесятників та українського дисидентського руху. Ця виставка про творчість великого поборника української ідеї, наскрізь пронизаного українським духом, для якого творчість стала можливістю висловити власну думку.

Цінності, що сповідував Опанас Заливаха, і утверджував своєю творчістю, особливо актуальні сьогодні у часі війни!

За словами кураторки виставки, мистецтвознавиці Вікторії Типчук, всі сюжети в роботах художника Опанаса Заливахи зводяться до основних трьох тем: особистість, національність і вселюдяність.

Виставка триватиме до 7 квітня.