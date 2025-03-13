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У Івано-Франківську відкрилася виставка робіт Опанаса Заливахи ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Івано-Франківську відкрилася виставка робіт Опанаса Заливахи ФОТО

Автор: Петро Якимчук
13/03/2025 16:27
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ДІМ РІА
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Сьогодні, 13 березня, у Виставковому залі  Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України відкрилася виставка відомого українського художника, дисидента Опанаса Заливахи, пише Правда ІФ

Виставка присвячена 100-річчю з дня народження митця.

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Жінка дивиться на картину в галереї
Виставка творів Опанаса Заливахи

Загалом це близько 50 робіт Опанаса Заливахи, третина яких вперше експонуватиметься, більшість із них графічні роботи, що маловідомі глядачу, які зібрані з 22-х колекцій.

Це живописні твори, графічна спадщина (ліногравюра, рисунки, листівки, ексклібриси) та елементи монументальних інтер’єрних робіт Опанаса Заливахи.

Фотографи та гості на урочистій події.

На виставці представлено роботи різних періодів, починаючи від 1950-их рр. до творів останніх років.

Ім’я Опанаса Заливахи не потребує реклами. Це знакова постать покоління шістдесятників та українського дисидентського руху. Ця виставка про творчість великого поборника української ідеї, наскрізь пронизаного українським духом, для якого творчість стала можливістю висловити власну думку.

Художня виставка з чотирма людьми та картинами на стінах.
Люди розглядають картини на виставці
Група людей на виставці в галереї
Виставка в галереї з багатьма відвідувачами
Жінка з собакою на виставці мистецтва.
Люди на художній виставці, картини на стінах.

Цінності, що сповідував Опанас Заливаха, і утверджував своєю творчістю, особливо актуальні сьогодні у часі війни!

За словами кураторки виставки, мистецтвознавиці Вікторії Типчук, всі сюжети в роботах художника Опанаса Заливахи зводяться до основних трьох тем: особистість, національність і вселюдяність.

Виставка картин у галереї, виступ спікерів
Група людей на виставці з фотоапаратами
Жінка у галереї перед картинами
Люди оглядають картини на виставці мистецтва.
Виставка картин, люди розмовляють перед експонатами.

Виставка триватиме до 7 квітня.

Люди оглядають картини на виставці в галереї.
Відвідувачі галереї мистецтв насолоджуються виставкою живопису.
Відвідувачі оглядають картини у галереї.
Відвідувачі виставки в мистецькій галереї
Люди оглядають картини в художній галереї.
Виставка картин, відвідувачі оглядають експонати.
Жінка з трояндами очікує у людному місці.
Двоє людей у ​​галереї мистецтв, картини на стіні.