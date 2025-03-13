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На Прикарпаття надійде вакцина від п’яти дитячих хвороб
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпаття надійде вакцина від п’яти дитячих хвороб

Автор: Олег Мамчур
13/03/2025 16:12
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Медзаклади України отримали 100 тисяч доз комбінованої вакцини, що захищає дітей одразу від п’яти захворювань. Вакцинація — безоплатна.

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Як інформують в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ, на Прикарпаття вакцина надійде 12-13 березня.

Вакцина ПЕНТА-Hib — це комбінована вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та гемофільної інфекції у дітей першого року життя.

Ці захворювання можуть бути смертельно небезпечними, тому безоплатна вакцинація проти них в Україні передбачена Календарем профілактичних щеплень.

У рамках співпраці з Міністерством охорони здоров’я до України її закупив і доставив ЮНІСЕФ. Вакцина вже розподілена між регіонами з огляду на заявлені потреби для проведення безоплатних щеплень, передбачених Календарем профілактичних щеплень.

Безоплатні щеплення можна зробити в державних медичних закладах або приватних клініках, які уклали угоду з Національною службою здоров’я.