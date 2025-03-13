У Франківську презентували експериментальний проєкт “Контракт 18-24”: деталі. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Івано-Франківську пройшов брифінг, присвячений старту експериментальної програми ЗСУ під назвою «Контракт 18-24». Ця ініціатива надає молоді віком від 18 до 24 років шанс добровільно укласти контракт на однорічну службу в армії.

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Пише інформаційний ресурс Правда.іф з місця події.

У заході взяли участь представники обласної військової адміністрації, військового комісаріату та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», яка безпосередньо залучена до втілення цієї програми. І вже 26 військовослужбовців-“едельвейсів з різних областей України днями склали присягу.

“Цей проєкт буде успішно реалізований у межах нашої області і в час війни наша молодь продовжить історію славетних героїв Прикарпаття. Умови контракту більш, ніж привабливі”, – переконаний перший заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин.

Всього для такого експериментального проєкту відібрали шість бригад ЗСУ, однією з яких є 10-та ОГШБр “Едельвейс”.

“Бійці “Десятки” стояли і стоять там, де важко. Але ми воюємо, тримаємось. Станом на 1 березня 2025 року 2245 військовослужбовців бригади за відмінну службу були нагороджені найвищими державними нагородами, з них: 8 військовослужбовців отримали орден “Золота зірка” з присвоєнням звання “Героя України”, 11 – відзнакою президента”Хрест бойових заслуг”, 138 – орденом “Богдана Хмельницького”, 1729 – орденом “За мужність”, стверджує начальник групи рекрутингу 109 окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБр капітан Олексій Романюк.

За його словами, всі охочі приєднатись до лав “Едельвейсів” можуть подавти свої заявки у будь-якому рекрутинговому центрі України, заповнити заявки у центрах Резерв+, чи особисто звернутись у військову частину в містах: Івано-Франківськ, Коломия та Чернівці.

Основні умови контракту:

Тривалість контракту – 1 рік, що дозволяє отримати військовий досвід без довгострокових зобов’язань.

Після нього, контрактник має право взяти на рік відстрочку, після якої він є військовозобов’язаним.

“Тому підписують такий контракт, в основному, чоловіки віком 23-24 роки, щоб мати ще відстрочку і могти займатись далі своєю справою. І навіть зможуть виїхати за кордон”, – додає Олексій Романюк.

Фінансове забезпечення – до 2 млн грн на рік, включаючи 200 000 грн при підписанні контракту, та щомісячні виплати до 120 000 грн.

Соціальні гарантії: компенсація за житло, медичне забезпечення, іпотека під 0%, безкоштовний проїзд та комунальні пільги.

Як розповідає заступник начальника ТЦК та СП- начальника відділення рекрутингу та комплектування Коломийського РТЦК та СП підполковник Михайло Колісняк, лише за минулий місяць у Коломийському РТЦК підписали контракт 6 осіб, троє з яких вже проходять військову службу.

“Контрактна служба є добровільною. Троє з тих кандидатів, які звертались до Коломийського РТЦК та СП, відтермінували службу з особистих причин”, – каже Михайло Колісняк.

Вік тих, які в основному звертаються, за словами військовослужбовця, становить 23-24 роки.

Особова справа кандидата формується протягом доби, ВЛК може зайняти 2-6 годин.

Як відбуватиметься підготовка?

Навчання новобранців триватиме три місяці та включатиме кілька етапів:

1. Базова загальновійськова підготовка (до 45 днів) передбачає оволодіння основами вогневої та тактичної підготовки, надання медичної допомоги, робота з військовим зв’язком та дотримання правил мінно-вибухової безпеки. Особливе значення надається інженерній підготовці, яка є критично важливою для ведення бойових дій у складних умовах, зокрема в гірських районах.

2. Фахова підготовка, що триває від 14 до 30 днів, є спеціалізованим навчанням з конкретних військових спеціальностей. На цьому етапі бійці проходять тренування як на полігонах, так і під керівництвом досвідчених військовослужбовців 10-ї ОГШБр, які мають бойовий досвід.

3. Адаптаційний курс, розрахований на 14 днів, покликаний сприяти успішній інтеграції солдатів у колектив і підготовці до виконання реальних бойових завдань. Програма адаптації постійно вдосконалюється з урахуванням актуальних викликів. Зокрема, до неї включено навчання з розвитку психологічної стійкості та фізичної витривалості.

“Тривалість програми така, що при опануванні її контрактник буде вже мотивований захисником, професіоналом, справжнім підкріпленням для 10-ї ОГШБр”, – резюмує заступник начальника ТЦК та СП з психологічної підтримки персоналу- начальник відділу психологічної підтримки персоналу Івано-Франківського ОТЦК та СП підполковник Юрій Мухін.

Як подати заявку?

ТЦК та СП Івано-Франківської області забезпечують швидкий та якісний розгляд кандидатур, а також проходження медичної комісії та професійно-психологічного відбору.

Програма «Контракт 18-24» відкриває перед молоддю унікальні можливості для набуття престижного досвіду, забезпечення фінансової стабільності та створення перспектив для особистісного і професійного розвитку.

ФОТО Богдана Савлюка.