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Військові стоять у строю, український прапор збоку.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті перші військовослужбовці за контрактом “18-24” прийняли присягу. ФОТО

Автор: Lilia
08/03/2025 22:03
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Хлопці, які першими уклали річний контракт, тепер офіційно стали частиною легендарних «Едельвейсів».

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Вони зробили свідомий вибір і довели свою вірність українському народові. Тепер вони – частина однієї з найпотужніших бригад Збройних Сил України, повідомляє пресслужба 10 Гірсько- Штурмової Бригади, передає Правда.іф.

Новобранців привітало командування бригади, а також Коломийський міський голова.

До слова, він оголосив, що кожен, хто укладе контракт «18-24» з 10-ою ОГШБр «Едельвейс», отримає фінансову підтримку у розмірі 30 тисяч гривень для придбання необхідної амуніції.

“Це лише початок їхнього шляху – попереду навчання, випробування і, зрештою, перемога. Приєднуйся до 10 ОГШБр “Едельвейс”! – каже Богдан Станіславський.

Заявку можна заповнити на сайті: www.10ad-edelweiss.com

Військові у формі на параді в укритті.
Військовий виступає перед солдатами в приміщенні.
Військові збори у підземному приміщенні з прапорами
Українські військові на строю в підземному приміщенні.
Військові читають документи у підземному приміщенні
Солдати стоять в строю в укритті