На Прикарпатті перші військовослужбовці за контрактом “18-24” прийняли присягу. ФОТО

Хлопці, які першими уклали річний контракт, тепер офіційно стали частиною легендарних «Едельвейсів».

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Вони зробили свідомий вибір і довели свою вірність українському народові. Тепер вони – частина однієї з найпотужніших бригад Збройних Сил України, повідомляє пресслужба 10 Гірсько- Штурмової Бригади, передає Правда.іф.

Новобранців привітало командування бригади, а також Коломийський міський голова.

До слова, він оголосив, що кожен, хто укладе контракт «18-24» з 10-ою ОГШБр «Едельвейс», отримає фінансову підтримку у розмірі 30 тисяч гривень для придбання необхідної амуніції.

“Це лише початок їхнього шляху – попереду навчання, випробування і, зрештою, перемога. Приєднуйся до 10 ОГШБр “Едельвейс”! – каже Богдан Станіславський.

Заявку можна заповнити на сайті: www.10ad-edelweiss.com