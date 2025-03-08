На Прикарпатті перші військовослужбовці за контрактом “18-24” прийняли присягу. ФОТО

Хлопці, які першими уклали річний контракт, тепер офіційно стали частиною легендарних «Едельвейсів».
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Вони зробили свідомий вибір і довели свою вірність українському народові. Тепер вони – частина однієї з найпотужніших бригад Збройних Сил України, повідомляє пресслужба 10 Гірсько- Штурмової Бригади, передає Правда.іф.
Новобранців привітало командування бригади, а також Коломийський міський голова.
До слова, він оголосив, що кожен, хто укладе контракт «18-24» з 10-ою ОГШБр «Едельвейс», отримає фінансову підтримку у розмірі 30 тисяч гривень для придбання необхідної амуніції.
“Це лише початок їхнього шляху – попереду навчання, випробування і, зрештою, перемога. Приєднуйся до 10 ОГШБр “Едельвейс”! – каже Богдан Станіславський.
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