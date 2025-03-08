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Ветеранам війни компенсовуватимуть частину витрат за оренду помешкання

Автор: Lilia
08/03/2025 21:35
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Ветеранам війни, які втратили житло через війну або змушені тимчасово проживати в інших регіонах, компенсовуватимуть частину витрат за оренду помешкання.

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Пише Правда.іф з посиланням на Світлана Онищук Голова Івано-Франківської ОВА

Уряд ухвалив відповідну постанову. Відповідно отримати компенсацію можуть захисники й захисниці, які відстоювали територіальну цілісність і

  • втратили або мають пошкоджене житло;
  • чиє житло на окупованих територіях або в зонах бойових дій;
  • ті, хто проходять реабілітацію далеко від дому (понад 15 км);
  • звільнені з військової служби, які ще не набули статусу УБД або статусу інвалідності через війну;
  • звільнені з полону.

Розмір компенсації залежить від області. Так, для:

– Києва, Дніпра, Львова, Одеси вона становить 6 056 грн;

-обласних центрів – 4 542 грн;

-інших населених пунктів – 3 028 грн.

Подати заяву можна через підрозділи, відповідальні за ветеранську політику, або в ЦНАПах. Для цього треба надати відповідні документи – посвідчення особи; договір оренди; довідку про відсутність судимості; військовий квиток.