Студентка ІФНМУ зібрала кошти та придбала автомобіль для військових

Студентка Івано-Франківського медичного університету Ольга Крутофіст самостійно ініціювала збір коштів для придбання транспортного засобу на потреби бійців територіальної оборони. Для цієї благодійної справи вона залучила друзів і громадські організації з різних регіонів України.

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Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

Студентка Івано-Франківського національного медичного університету Ольга Крутофіст успішно завершила благодійний збір коштів на придбання автомобіля для українських військовослужбовців, зібравши вражаючу суму у 130 тисяч гривень, що дозволило реалізувати задуманий проєкт та передати необхідний транспортний засіб захисникам, які боронять Україну на Харківському напрямку. Тримісячна кампанія зі збору фінансів для підтримки Збройних Сил України потребувала значних організаційних зусиль та наполегливості, проте завдяки широкій підтримці родичів, друзів, однодумців та безпосередньо військовослужбовців вдалося досягти запланованої мети.

“Йшло дуже тяжко. Ми залучали різні громадські організації, такі як Honda Club, такі як Асоціація студентів-стоматологів нашого ІФНМУ. Також дуже сильно підтримали друзі, вони відкривали додаткові банки. І ще важливим моментом було те, що всі друзі в різних містах зараз по всій Україні, і виходить, що географія самого збору поширилась на всю Україну. Тому вийшло так трошки масштабненько”, – розповіла організаторка благодійної ініціативи, підкреслюючи, що результат став можливим завдяки об’єднанню зусиль багатьох небайдужих людей з різних регіонів країни.

Зібрані кошти були спрямовані на придбання автомобіля для бійців територіальної оборони, які виконують бойові завдання в одному з найгарячіших напрямків фронту. Примітно, що студентка не обмежилася лише збором коштів та закупівлею транспортного засобу, а особисто вирушила до Харківської області, щоб передати автомобіль та необхідні документи безпосередньо захисникам України, попри очевидні ризики та складнощі такої поїздки у прифронтову зону.

“Військовим там я допомагала вже не перший раз, але зазвичай все відправляла поштою, а машину якось так хотілося передати особисто і передати документи зразу, і вирішила їхати в Харків сама. Поїздка… тяжко було в самому Харкові. Коли ти заїжджаєш в місто, ти бачиш зруйноване місто, зруйновані будівлі, воно якось все переосмислюється”, – поділилася Ольга своїми враженнями від поїздки на схід України, де їй довелося на власні очі побачити руйнівні наслідки російської агресії.

Незважаючи на складну ситуацію в прифронтовому Харкові, дівчина була вражена моральним духом українських військових, їхньою рішучістю та вірою в перемогу навіть за таких складних обставин.

“Коли зустрічаєшся з військовими, чесно, дивуєшся їхній незламності, тому, як вони ще вірять в ту перемогу, хоть вони знають про справжню ситуацію на фронті, багато розказують. І зараз ситуація дуже нестабільна, через це хочеться попросити донатити людей ще більше, щоб збільшити кількість донатів”, – закликала студентка підтримувати ЗСУ, наголошуючи на критичній важливості таких ініціатив у поточних умовах.

Для стимулювання активності благодійників Ольга Крутофіст організувала спеціальний розіграш призу для того, хто зробить найбільший внесок у збір коштів — артилерійську гільзу, яку вона власноруч художньо розмалювала, що додало благодійній акції особливого символічного значення та привабило додаткову увагу потенційних донаторів.

Історія студентки ІФНМУ є яскравим прикладом того, що кожен громадянин, незалежно від віку та професії, може зробити вагомий внесок у наближення перемоги України, якщо проявить ініціативу, наполегливість та відповідальність у такій важливій справі як підтримка захисників держави.