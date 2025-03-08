У Суджі в росіян великі втрати, масованого прориву кордону не було, – Генштаб про Курщину

Інформацію про масовий прорив кордону спростували. У Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація в Курській області під контролем командування, а в Суджі російські спецпризначенці, які раніше перемістилися по газопроводу, несуть “дуже великі” втрати.

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Повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у коментарі УП.

“Інформація щодо масованого прориву підрозділами росіян державного кордону України не відповідає дійсності. У районах населених пунктів Новеньке і Журавка Сумської області противник, як і раніше, діє силами ДРГ та малими піхотними групами чисельністю по кілька осіб. Вони намагаються закріпитися на території України, щоб розширити зону бойових дій, але поступово знищуються. Крім того, зведені диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа в Курській області. На даний час сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника в Суджі дуже великі“, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що в Курській області тривають важкі бої, обстановка залишається складною, але вона під контролем українського командування.

Найбільш масштабні штурмові дії з боку противника відбулися на напрямках із населеного пункту Коренєво на Суджу, а також на напрямках Новоіванівка, Мала Локня та південніше міста Суджа.

До штурмових дій противник залучив найбільш боєздатні підрозділи з числа морської піхоти (177-го полку та 810-ї бригади), повітряно-десантних військ, кадирівців із батальйону “Ахмат”, 1427-го полку. У бій кинуто також найманців із КНДР чисельністю до двох батальйонів.