В Івано-Франківську запропонували збільшити кількість вулиць, названих на честь видатних жінок. СПИСОК

Громадська організація “ДОМ4824” виступила з ініціативою щодо збільшення кількості вулиць в Івано-Франківську, названих на честь видатних жінок. Відповідний лист було надіслано до міської ради.

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Пише Правда.іф з посиланням на ДОМ4824.

Громадські активістки надіслали лист міському голові Руслану Марцінківу та голові профільної комісії Вікторії Дротянко. Вони підкреслюють, що більшість топонімів в Україні названі на честь чоловіків, що спотворює історичну картину та недооцінює внесок жінок у розвиток держави.

«У грудні 2024 року, під час П’ятого Форуму жіночих історій, була ініційована кампанія зі збору підписів для увічнення в топоніміці міста імен видатних українок. На сьогоднішній день, з 437 вулиць Івано-Франківська лише 16 названо на честь жінок», – повідомляється у дописі «ДОМ4824».

Громадські активісти пропонують додати до списку перейменувань наступні імена: