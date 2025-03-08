В Івано-Франківську запропонували збільшити кількість вулиць, названих на честь видатних жінок. СПИСОК

Громадська організація “ДОМ4824” виступила з ініціативою щодо збільшення кількості вулиць в Івано-Франківську, названих на честь видатних жінок. Відповідний лист було надіслано до міської ради.
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Пише Правда.іф з посиланням на ДОМ4824.
Громадські активістки надіслали лист міському голові Руслану Марцінківу та голові профільної комісії Вікторії Дротянко. Вони підкреслюють, що більшість топонімів в Україні названі на честь чоловіків, що спотворює історичну картину та недооцінює внесок жінок у розвиток держави.
«У грудні 2024 року, під час П’ятого Форуму жіночих історій, була ініційована кампанія зі збору підписів для увічнення в топоніміці міста імен видатних українок. На сьогоднішній день, з 437 вулиць Івано-Франківська лише 16 названо на честь жінок», – повідомляється у дописі «ДОМ4824».
Громадські активісти пропонують додати до списку перейменувань наступні імена:
- вул. Союзу Українок (найпотужніша жіноча організація міжвоєнного періоду)
- вул. Іри Маланюк (видатна оперна співачка)
- вул. Олександри Екстер (видатна художниця)
- вул. Алли Горської (художниця та дисидентка)
- вул. Ганни Попович (військова УПА)
- вул. Мілени Рудницької (громадсько-політична діячка)
- вул. Єлизавети Бірюкової (“колаборантка”, яка рятувала містян під час 2 Світової війни в м.Маріуполь)
- вул. Катерини Білокур (художниця, майстриня народного декоративного живопису)
- вул. Євгенії Мирошниченко (оперна співачка, солістка Київського театру Опери та балету)
- вул. Квітки Цісик (американська співачка українського походження)
- вул. Христини Алчевської (громадська діячка, просвітниця, відкрила жіночу недільню школу в м.Харків)
- вул. Княгині Ольги (українська правителька, дипломатикиня)
- вул. Ірини Вільде (українська письменниця)
- вул. Параски Плитки-Горицвіт (гуцульська художниця, фольклористка, фотографиня)
- вул. Поліни Райко (художниця-наїтивістка з Херсонської області, спадщина якої була значним чином втрачена після підриву Каховського водосховища)
- вул. Любові Панченко (українська художниця, шестидесятниця, яка померла через окупацію Бучі)
- вул. Марії Приймаченко (українська художниця)