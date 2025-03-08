ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Дві жінки з документом на вулиці.
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську запропонували збільшити кількість вулиць, названих на честь видатних жінок. СПИСОК

Автор: Lilia
08/03/2025 20:26
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Громадська організація “ДОМ4824” виступила з ініціативою щодо збільшення кількості вулиць в Івано-Франківську, названих на честь видатних жінок. Відповідний лист було надіслано до міської ради.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на ДОМ4824.

Громадські активістки надіслали лист міському голові Руслану Марцінківу та голові профільної комісії Вікторії Дротянко. Вони підкреслюють, що більшість топонімів в Україні названі на честь чоловіків, що спотворює історичну картину та недооцінює внесок жінок у розвиток держави.

«У грудні 2024 року, під час П’ятого Форуму жіночих історій, була ініційована кампанія зі збору підписів для увічнення в топоніміці міста імен видатних українок. На сьогоднішній день, з 437 вулиць Івано-Франківська лише 16 названо на честь жінок», – повідомляється у дописі «ДОМ4824».

Громадські активісти пропонують додати до списку перейменувань наступні імена:

  • вул. Союзу Українок (найпотужніша жіноча організація міжвоєнного періоду)
  • вул. Іри Маланюк (видатна оперна співачка)
  • вул. Олександри Екстер (видатна художниця)
  • вул. Алли Горської (художниця та дисидентка)
  • вул. Ганни Попович (військова УПА)
  • вул. Мілени Рудницької (громадсько-політична діячка)
  • вул. Єлизавети Бірюкової (“колаборантка”, яка рятувала містян під час 2 Світової війни в м.Маріуполь)
  • вул. Катерини Білокур (художниця, майстриня народного декоративного живопису)
  • вул. Євгенії Мирошниченко (оперна співачка, солістка Київського театру Опери та балету)
  • вул. Квітки Цісик (американська співачка українського походження)
  • вул. Христини Алчевської (громадська діячка, просвітниця, відкрила жіночу недільню школу в м.Харків)
  • вул. Княгині Ольги (українська правителька, дипломатикиня)
  • вул. Ірини Вільде (українська письменниця)
  • вул. Параски Плитки-Горицвіт (гуцульська художниця, фольклористка, фотографиня)
  • вул. Поліни Райко (художниця-наїтивістка з Херсонської області, спадщина якої була значним чином втрачена після підриву Каховського водосховища)
  • вул. Любові Панченко (українська художниця, шестидесятниця, яка померла через окупацію Бучі)
  • вул. Марії Приймаченко (українська художниця)