Альтернатива Starlink для України: ЄС веде переговори з чотирма супутниковими операторами

Європа поспішно шукає альтернативу супутниковому інтернету Starlink для України. Це відбувається на тлі призупинення військової допомоги та обміну розвідданими з боку США.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Замінити Starlink іншим зв’язком буде доволі важким завданням для української армії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.



Що може замінити Starlink для України

Чотири великі супутникові оператори – люксембурзький SES, іспанський Hisdesat, Viasat (власник британського Inmarsat) і французький Eutelsat/OneWeb – підтвердили виданню Financial Times, що ведуть переговори з урядами та європейськими інституціями щодо можливості забезпечення України альтернативним зв’язком.

Однак повноцінна заміна Starlink залишається складним завданням. Як зазначив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, понад 40 тисяч терміналів Starlink нині використовуються в армії, лікарнях, підприємствах і гуманітарних організаціях.

Гендиректор Hisdesat Мігель Анхель Гарсія Прімо підтвердив, що компанія отримала запити від європейських чиновників. За його словами, переговори між президентами США та України в Овальному кабінеті минулого тижня спричинили “негайні дискусії про те, чи може ЄС запропонувати альтернативи” Starlink. Водночас він визнав, що розгортання такої ж кількості терміналів, які вже є в України, є вкрай складним, якщо не неможливим.

Виконавчий директор SES Адель аль-Салех повідомив, що люксембурзька компанія вже надає Україні супутниковий зв’язок і бере участь у переговорах про його розширення. За його словами, розмови про альтернативу велися протягом кількох місяців, але останні події лише активізували ці процеси.

У короткостроковій перспективі європейські супутникові системи можуть забезпечити резервний зв’язок для урядових структур, лікарень, міст і критичної інфраструктури.

Попри те, що Starlink забезпечує вищу швидкість передачі даних завдяки великій кількості низькоорбітальних супутників, різниця в затримці сигналу між конкурентними системами є мінімальною.

Тим часом законодавці Європарламенту посилюють тиск на Єврокомісію, вимагаючи пришвидшення координації існуючих технологій. Планується створення ініціативи Govsatcom, яка об’єднає урядові супутникові потужності. Однак її повноцінний запуск очікується лише у 2026 році.

