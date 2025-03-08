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Змагання з плавання у басейні, глядачі на трибунах.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську запрацював басейн для реабілітації захисників

Автор: Lilia
08/03/2025 19:32
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В Івано-Франківську в рамках проєкту «МВС Незламні» запущено черговий басейн для реабілітації захисників.

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Пише Правда.іф з посиланням на МВС України.

У межах проєкту військовослужбовці та працівники системи МВС можуть безкоштовно відвідувати заняття під керівництвом професійних тренерів.

Наразі реабілітація за допомогою водних видів спорту доступна також у Києві, Рівному, Львові, Одесі, Житомирі.

Програма підтримки й надалі масштабуватиметься по всій країні. За чотири місяці проведено понад 200 тренувань.