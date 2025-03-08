У Франківську запрацював басейн для реабілітації захисників

В Івано-Франківську в рамках проєкту «МВС Незламні» запущено черговий басейн для реабілітації захисників.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на МВС України.

У межах проєкту військовослужбовці та працівники системи МВС можуть безкоштовно відвідувати заняття під керівництвом професійних тренерів.

Наразі реабілітація за допомогою водних видів спорту доступна також у Києві, Рівному, Львові, Одесі, Житомирі.

Програма підтримки й надалі масштабуватиметься по всій країні. За чотири місяці проведено понад 200 тренувань.