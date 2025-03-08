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Пожежник гасить вогонь біля будинку
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині на місці пожежі сухої трави виявили тіло жінки

Автор: Lilia
08/03/2025 19:12
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Ймовірно, внаслідок спалювання сухостою сьогодні у селі Борники, Тлумацької ТГ загинула жінка 1940 р.н. (інформація уточнюється).

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Незважаючи на численні застереження рятувальників люди продовжують спалювати суху траву, результати такої діяльності нажаль трагічні, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Нагадуємо це вже третій трагічний випадок загибелі, пов’язаний із спалюванням сухої трави та чагарників.

Рятувальники спільно з працівниками поліції, екологічної інспекції та представниками лісового господарства продовжують проводити рейди в тергромадах області щодо запобігання таким пожежам та виявлення правопорушників.

Станом на 19:00 на території області зареєстровано 82 пожежі в екосистемах!

Головне управління ДСНС в області застерігає мешканців дотримуватись правил пожежної безпеки та не спалювати сухої рослинності, адже звичайна людська недбалість й необачність призводить до загоряння господарських будівель, житлових будинків, транспортних засобів та навіть втрати людського життя.

Дим і вогонь в полі біля лісу.
Лісова пожежа в Карпатських горах
Пожежник гасить вогонь на відкритій місцевості.
Лісова пожежа з пожежною машиною на місці
Пожежа на полі, захід сонця, рятувальник працює.