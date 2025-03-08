Вперше воротар франківського “Урагана” оформив хет-трик у чемпіонаті України з футзалу. ВІДЕО

У Львові завершився матч 17-го туру чемпіонату України з футзалу між місцевим «in.IT» та івано-франківським «Ураганом». Гості перемогли з рахунком 6:0.

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Пише Правда.іф з посиланням на Kamp-Sport

Унікальний випадок у матчі чемпіонату України з футзалу: воротар «Урагана» Олександр Сіріцький оформив хет-трик і став першим голкіпером, якому вдалося забити три голи в одному матчі найвищого футзального дивізіону (Екстра-ліга, Вища ліга).

У Львові відбувся фінал 17-го туру чемпіонату України з футзалу, в якому місцева команда «in.IT» зустрілася з івано-франківським «Ураганом». Гості здобули переконливу перемогу з рахунком 6:0.

Трьома забитими м’ячами в цій зустрічі відзначився голкіпер Олександр Сіріцький.