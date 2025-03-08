Три прикарпатські виші увійшли до престижного міжнародного рейтингу навчальних закладів

Прикарпатський національний університет посів 9 місце, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу – 16 місце, а Івано-Франківський національний медичний університет розмістився на 58 позиції серед українських закладів у міжнародному рейтингу SCImago Institutions Rankings 2025.

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Про це пише Галка з посиланням на рейтинг, ПНУ та ІФНТУНГ.

Згідно з даними SCImago Institutions Rankings 2025, три прикарпатські університети увійшли до списку найкращих науково-освітніх закладів України. Прикарпатський національний університет посів 9 місце серед 61 українського закладу вищої освіти та науково-дослідних установ, стабільно утримуючи позиції в десятці лідерів вітчизняної освіти.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) зайняв 16 місце в загальнонаціональному рейтингу. Університет продемонстрував значні досягнення в ключових галузях, ставши єдиним в області представником напряму “Енергетика”. ІФНТУНГ також лідирує в регіоні в галузях “Комп’ютерні науки”, “Науки про Землю” та інженерних наук. Особливо високі позиції університет посів у напрямах “Механічна інженерія” (3 місце) та “Інженерія” (6 місце). У категорії “Бізнес, менеджмент, бухгалтерський облік” ІФНТУНГ став найкращим у регіоні, посівши 11 місце по Україні.

Третім прикарпатським навчальним закладом, що увійшов до рейтингу, став Івано-Франківський національний медичний університет, який посів 58 місце серед українських закладів вищої освіти.

SCImago Institutions Rankings є престижним наукометричним рейтингом, що використовує базу даних Scopus та оцінює наукові організації за 21 індикатором. Для включення до рейтингу установи повинні опублікувати щонайменше 100 робіт у SCOPUS за вибраний період, причому цитовані документи мають складати не менше 75% від загальної кількості публікацій.