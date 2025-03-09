В Івано-Франківську дівчина з аутизмом представляє на виставці свої роботи з бісеру

Родинна експозиція представляє унікальний мистецький всесвіт – бісерні картини юної майстрині з аутизмом та живописні полотна її матері, які стали для родини переселенців з Херсона способом зцілення та підтримки захисників України.

В Івано-Франківську розпочала роботу незвичайна мистецька експозиція, на якій представлені вишиті бісером картини дівчини з розладом аутичного спектра Марії та живописні полотна її матері Наталії Гайдай, що стало яскравим прикладом того, як творчість допомагає долати життєві труднощі та знаходити внутрішню гармонію навіть у найскладніших обставинах. Родина, яка була змушена покинути рідний Херсон через військові дії, знайшла на Івано-Франківщині не лише прихисток, але й можливість поділитися своїм особливим баченням світу через мистецтво, пишуть Версії.

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“Це почала Марійка вишивати в Херсоні, тільки почалась війна, буквально перші дні війни. І я їй кожен день казала: ‘Маруська, як довишиваєш, війна закінчиться’. І вона так і залишилась в Херсоні, і ось тільки десь пару тижнів тому дівчата сходили там в нашу квартиру. Там дуже зараз небезпечно, там прильоти кожний день, і я не хотіла, щоб вони туди йшли, тому що це небезпечно для них, але вони пішли, от її нам передали”, – розповідає мати дівчини про початок творчого шляху доньки та про те, як деякі роботи вдалося врятувати з окупованого міста.

Діагноз розлад аутичного спектра Марії встановили ще у дитинстві, і хоча дівчина не розмовляє, вона знайшла свій унікальний спосіб спілкування зі світом через мистецтво, зокрема через вишивання картин з бісеру, що стало для неї не лише захопленням, але й своєрідною терапією. Наталія Гайдай, яка постійно шукала шляхи для творчої реалізації доньки, помітила, що саме бісерна вишивка має особливий заспокійливий вплив на Марію.

“Я весь час шукала якісь напрямки, де б вона могла реалізуватись. І ми ліпили дуже багато, в неї гончарних було робіт, але коли почалась війна, ми були вимушені переміщатись, не зразу знайшли можливість продовжувати працювати з керамікою. І я побачила, що в неї пішла вишивка. Коли вона перезбуджена, коли в неї такий настрій, вона починає вишивати, вона заспокоюється. Янголятка і квіточки в неї зайшли, я пробувала от там є пейзажі, пейзажі щось два-три вона вишила, і я там вже закінчувала”, – ділиться Наталія історією творчого шляху своєї доньки.

Сама ж Наталія Гайдай не лише підтримує доньку в її творчості, але й активно розвиває власний мистецький талант. На виставці представлено близько 30 її полотен, які вона створила всього за два місяці. Для жінки малювання стало не просто захопленням, а справжнім рятівним колом, що допомогло впоратися з психологічними наслідками вимушеного переселення та тривоги за чоловіка, який зараз перебуває на фронті.

“Це мене почало відновлювати. Я малювала пейзаж, квіти, і одного разу я намалювала космос, і все, і це мене поглинуло, і я не могла зупинитися. Малювала, малювала, малювала по дві, по три картини за день. Потім я почала скуповувати холсти, малювати акрилом, і я досі не можу спинитись. Я не знаю, чому саме космос, можливо тому, що в цей час це єдине, що стабільне”, – розповідає Наталія про своє захоплення космічними мотивами, які домінують у її живописі.

Родина планує спрямувати кошти від продажу картин на допомогу захисникам, зокрема на ремонт автомобіля, яким чоловік пані Наталії, військовий лікар, евакуює поранених з передової.

“Він працює військовим лікарем, і потрапив дрон в його автівку, вибив там вікна, пошкодив двері, і зараз треба ремонтувати, щоб він міг хлопців до лікарні довозити. То ми вирішили кошти на ремонт автівки направляти”, – пояснює художниця благодійну мету виставки.

На відкриття експозиції завітало чимало родин, які також виховують дітей з аутизмом, для яких ця подія стала джерелом натхнення та підтримки. Тетяна Левандовська, мати підлітка з аутизмом, підкреслила важливість таких заходів для руйнування стереотипів у суспільстві.

“У нас багато в суспільстві стереотипів про таких людей, що вони нічого не вміють, ні на що не здатні, навіть що вони не корисні, так би мовити, суспільству. А ці виставки, такі заходи показують їх можливості і виховують інше ставлення, толерантність. Дуже радіємо от за Наталку та Марійку, що така гарна подія в них в житті відбулась. Життя триває, тому такі радісні моменти вони надихають”, – поділилася своїми враженнями відвідувачка.

Виставку робіт Марії та Наталії Гайдай можна побачити у центрі “Культурно-універсальна територія” впродовж найближчих двох тижнів, після чого експозиція переміститься до Івано-Франківської ратуші, де з унікальною творчістю цієї родини зможе ознайомитися ще більше відвідувачів, які, безсумнівно, відкриють для себе неповторний мистецький всесвіт, створений особливою дівчиною та її мамою.