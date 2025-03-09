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Знищена військова вантажівка на болотистій місцевості
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу окупанти втратили 1180 осіб особового складу та 58 артсистем

Автор: Lilia
09/03/2025 08:12
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 885130 (+1180) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10274 (+6) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21360 (+14) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 24206 (+58) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1310 (+3) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1101 (+2) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 28362 (+190),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3120 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 39933 (+142) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3773 (+1)

Дані уточнюються

Бий окупанта! Разом переможемо!

Втрати противника з 24.02.22 до 09.03.2025.