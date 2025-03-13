У горах Прикарпаття очікується значна сніголавинна небезпека

У горах Івано-Франківщини очікується значна сніголавинна небезпека.

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Про це повідомляє головне управління ДСНС України в області, передає Галицький кореспондент.

Згідно з інформацією, сьогодні, 13 березня, у високогiр´ї Iвано-Франкiвської області очiкується значна снiголавинна небезпека. Йдеться про третій рiвень небезпечності.