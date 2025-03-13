Кандидат у камуфляжі. Хто складе конкуренцію президенту: Залужний, Білецький, Буданов чи…?

У разі виборів на електорат, який прагне оновлення правлячих еліт, ймовірно, претендуватимуть три головні військові кандидати. Пише Главком

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Зусиллями американської адміністрації вибори в Україні перейшли з політичної у геополітичну площину, ставши чи не головним фактором тиску з боку США. У Трампа відкрито говорять: Зеленський їх більше не влаштовує. Але чи бути йому президентом – вирішувати тільки українцям. Судячи з соціологічних досліджень, переважна більшість громадян України проти виборів зараз, але якщо голосувати таки доведеться, – підтримають виборці саме чинного президента та військових.

Понад 63% опитаних групою «Социс» респондентів проти будь-яких виборів до закінчення війни. Через окупацію територій та вимушену міграцію ледь не половина громадян України не зможуть проголосувати. Як забезпечити безпечне волевиявлення під обстрілами і демократичне – без присутності міжнародних спостерігачів у прифронтових областях? Як реалізувати конституційне право обирати та балотуватись мільйону українців, задіяних в Силах оборони? Чи можуть вибори в таких умовах вважатись легітимними і бути визнаними цивілізованим світом? Ні! Але це мало турбує американських партнерів.

Зеленський та його ймовірні конкуренти

За даними Київського міжнародного інституту соціології, довіра виборців до Володимира Зеленського в лютому 2025 року складала 57%. Якби вибори відбулись в лютому, за діючого президента проголосували б 22% виборців серед тих, хто визначився і прийшов би на виборчі дільниці. Це дані «Социса». Станом на січень 2025 року, агенція Info Sapiens зафіксувала показник довіри до очільника держави у 51%. Він суттєво знизився з початку повномасштабного російського вторгнення, але все ще більшість опитаних.

На користь рейтингу Зеленському пішла палка суперечка з Трампом у Білому домі. Радник Офісу президента Тимофій Милованов з посиланням на результати опитування Gradus заявив, що підтримка президента зросла і він впевнено переміг би на виборах колишнього головкома Залужного: нібито отримав би 28% голосів, у той час як Залужний – тільки 17%.

Зеленський, Трамп і Венс в Овальному кабінеті Білого дому. 28 лютого 2025 року

фото: epa

Тобто зараз президент знову є фаворитом, хоча ще восени 2024 року Центр Разумкова оприлюднив соцдослідження, згідно з яким понад дві третини виборців висловлювалися за оновлення правлячих еліт.

На той момент колишній головнокомандувач і нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний позиціонувався як головний конкурент Зеленського. Водночас одним Залужним запит на військових не обмежується: за більшістю можливих сценаріїв, писала УП, президентське протистояння відбуватиметься між чинним головою держави і «новим обличчям», – найімовірніше, з ніші військових. Майже в усіх рейтингах ця ніша представлена трьома потенційними кандидатами – Залужний, керівник ГУР Кирило Буданов, командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький. Електоральні шанси інших авторитетних військових соціологи вимірюють час від часу, але здебільшого в рейтингах вони відсутні. Отже, ці троє могли б скласти Зеленському конкуренцію: один на виборах президента, решта – на парламентських виборах як нові самостійні гравці або підсиливши існуючі політичні проєкти.

Валерій Залужний

У лютневому рейтингу Соціологічної групи «Рейтинг» Залужному довіряли 76% громадян України. За даними «Социса», в лютому 2025 року за Залужного готові були проголосувати 27,2%. Високий рівень суспільної довіри до посла України у Великій Британії засвідчило і грудневе опитування Active Group.

Валерій Залужний

фото: ap

Залужний асоціюється в українців із героїчною обороною на початку повномасштабної війни і успішним контрнаступом восени 2022 року. Значних електоральних балів йому додало й доволі скандальне звільнення. Хоча йому і дісталось чимало критики за провальний контрнаступ 2023 року, звільнення із ЗСУ за висновком ВЛК, що є недоступною опцією для переважної більшості військовослужбовців, а також за фото з одіозним політиком і юристом доби регіоналів Сергієм Ківаловим.

«Він [Залужний] уособлює собою надії і сподівання українців. Так, від нього не звучить жодної конкретики, але українець допише людині, якій він довіряє, будь-яку конкретику, навіть якщо ця людина просто мовчить» – говорив в інтервʼю ВВС Україна Олексій Антипович, керівник групи «Рейтинг».

Водночас, директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто вважає, що народна любов до Залужного зовсім не гарантує йому перемогу у виборах: зі стартом кампанії почнеться і системна критика на адресу ексголовкома, і це позначиться на рівні підтримки.

Андрій Білецький

Як писала УП, якщо Залужний з різних причин не балотуватиметься, лідерами «другого вибору» серед військових, ймовірно, стануть Андрій Білецький і Кирило Буданов. У січні 2025 року, очільник ГУР періодично «випадав» з поля зору соціологів, у той час як комбриг Третьої штурмової постійно фігурував у рейтингах і був у них єдиним діючим військовослужбовцем.

Андрій Білецький

фото з відкритих джерел

За даними «Социс», у лютому 2025 року він у топ-5 президентського рейтингу, має 2,8% і випереджає таких досвідчених політиків як Юлію Тимошенко, Дмитра Разумкова та Володимира Кличка. У дослідженні Active Group в лютому Білецький на пʼятому місці (22%) за рівнем суспільної довіри.

За Білецького говорять здобутки у військовій сфері. Він брав участь у Революції гідності та організував спротив проросійським бойовикам, що намагались захопити владу в Харкові навесні 2014 року. Після початку російської війни на Донбасі пішов воювати, став засновником і першим командиром полку «Азов», командував звільненням Маріуполя, Широкиного та інших населених пунктів Донеччини.

Білецький, на відміну від Залужного, прямо попереджав про неминучість повномасштабної війни, напередодні організував загальнонаціональну кампанію для цивільних «Не панікуй! Готуйся» і 24 лютого 2022 року створив загін тероборони «Азов», що пізніше переріс у нині найчисельнішу бригаду Сухопутних військ – легендарну Третю штурмову.

Кирило Буданов

Якщо орієнтуватись на найсвіжіші рейтинги головного розвідника, він на четвертому місці із 3,2% – одразу після Петра Порошенка із його 5,6%. Рівень суспільної довіри до Буданова при цьому значно вищий: в лютому 2025 року, за даними Active Group, він мав 50,3%.

Кирило Буданов

фото: ГУР

Буданов – людина з безумовними військовими заслугами, ініціатор і виконавець вражаючих спецоперацій, про які говорить весь світ. Високий рівень довіри до нього директор Інституту світової політики Євген Магда пояснює високою довірою до Сил оборони: «Якщо відоме фото Залужного з Ківаловим викликає певні ітерації з боку Офіса президента, то Буданов і Малюк (Голова СБУ Василь Малюк, в рейтинг довіри Active Group не включений – ред.) помітні як люди, які очолюють структури, що постійно нагадують про себе успішними діями проти росіян».

Усі наведені вище цифри – проміжні. Ситуація стрімко змінюється і ніхто напевно не знає, чи будуть вибори, які саме і хто братиме в них участь. Станом на зараз суспільно консолідується довкола діючого президента, Залужний досі видається головним суперником глави держави на умовних президентських перегонах, а Білецький та Буданов – здатні претендувати на представництво у Верховній Раді. Конкуренцію їм можуть скласти інші військовослужбовці, які поки не фігурують у рейтингах, але мають широку впізнаваність і підтримку у суспільстві.

Інна Михайлівська, для «Главкома»

Нагадаємо Ультиматум Трампа-Путіна. Чи реально Україні провести вибори цього року?