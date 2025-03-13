Освітяни Городенківської громади зібрали понад 140 тисяч для ЗСУ

Працівники відділу освіти та директори освітніх закладів Городенківської громади передали волонтерці, дружині військового Анні Сметанюк 140 510 гривень.

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Про це повідомляє Городенківська міська рада.

Іван Сметанюк після 29 місяців у полоні продовжує захищати Україну на передовій. Наразі йому та його побратимам потрібне нове авто для виконання бойових завдань, тому дружина воїна оголосила у соцмережах про збір.

Освітяни Городенківської громади долучилися до збору коштів.