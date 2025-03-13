Як зробити вивіску магазину помітною?

Вивіски є найпоширенішим типом зовнішніх рекламних матеріалів. Вони використовуються магазинами, аптеками, кафе, ресторанами, салонами краси, супермаркетами, торговими кіосками, барбершопами та іншими точками продажу товарів чи послуг. В умовах жорсткої конкурентної боротьби кожен власник намагається зробити свою вивіску помітнішою та виділити її серед оточення. Як не програти у цій боротьбі та створити найпривабливішу вивіску?

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Вивіска – як зробити її помітнішою?

Вивіска – це зовнішня реклама, яка повідомляє про те, що знаходиться всередині будівлі чи приміщення. Зазвичай, вона розміщується над входом для максимального залучення клієнтів. Вивіски можуть бути виготовлені з дерева, фанери, металу або полімерних матеріалів.

Для того, щоб виділити вивіску, фахівці з маркетингу рекомендують звернути особливу увагу на наступні параметри:

розмір – зазвичай працює правило «чим більший, тим помітніший», але працює воно не завжди. Якщо ваш магазин чи кафе оточені великими вивісками конкурентів, то маленька рекламна конструкція може вигідно відрізнятися на їхньому фоні;

форма – працює таке ж саме правило, як і з розміром. Наприклад, чим більше навколо вертикальних рекламних конструкцій, то вигідніше буде відрізнятися горизонтальна вивіска і навпаки. Крім того, можна поекспериментувати з нестандартними формами – круглими, овальними, шестикутними чи ромбоподібними конструкціями;

підсвічування – світлова вивіска відмінно працюватиме у темний час доби;

простота – не варто перевантажувати свою вивіску зайвими графічними елементами та інформацією. Чим простіше вивіска, тим краще вона сприймається потенційними споживачами ваших товарів чи послуг;

шрифт – як свідчать численні дослідження, люди витрачають на вивіски трохи більш як 2-3 секунди свого часу, тому чим складніше шрифт, тим гірше сприймається інформація;

колір – різні кольори мають різне емоційне навантаження для людини. Перед створенням вивіски рекомендується вивчити психологію кольору та максимально поєднати її з вашим продуктом чи послугою.

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