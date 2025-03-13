На Франківщині ліквідували пожежу автомобіля

Сьогодні на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля на одній із вулиць селища Обертин, Івано-Франківського району.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

До місця виклику було оперативно направлено рятувальників, які по прибуттю ліквідували пожежу транспортного засобу.

Постраждалих на пожежі немає.

Причина виникнення пожежі та всі деталі встановлюється.

Рятувальники нагадують, що наявність вогнегасника в автомобілі – обов’язкова!

Дотримуйтесь правил в разі загоряння транспортного засобу:

– потрібно негайно вимкнути запалення, з’їхати на узбіччя та зупинити автомобіль;

– забезпечити швидку евакуацію пасажирів;

– зателефонувати до Служби порятунку за номером “101”;

– при змозі, приступити до гасіння пожежі за допомогою вогнегасника;

– найбільш ефективним способом — є одночасне використання декількох вогнегасників та вогнегасних засобів (пісок, кошма та сніг).

– гасити вогонь необхідно з невітряної сторони, направляючи струмінь із вогнегасника на поверхню, що горить, а не на полум’я;

– при гасінні пального, що витікає, необхідно подавати вогнегасну речовину знизу вверх;

– небезпечно гасити вогонь в забрудненому одязі (промаслений, просочений парами пального) і якщо руки були змочені пальним.