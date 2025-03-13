На Франківщині підліток розпивав алкоголь зі залізничником, а згодом його побив та пограбував

У Долинському районному суді 3 березня відбулося судове засідання щодо справи неповнолітнього, який після розпивання алкоголю з товаришами завдав залізничнику черепно-мозкову травму і викрав у нього телефон та гроші. У зв’язку з успішним проходженням програми примирення, юнакові було призначено пробаційний нагляд замість тюремного ув’язнення.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку

Третього березня 2025 року Долинський районний суд ухвалив вирок у справі неповнолітнього К., обвинуваченого у бійці та пограбуванні працівника “Укрзалізниці”.

Згідно з матеріалами справи, 19 грудня 2023 року неповнолітній К., який нещодавно повернувся з роботи за кордоном, разом з товаришем прибули до міста Долина “відпочити”. Протягом дня вони вживали алкогольні напої, а ввечері, перебуваючи на залізничному вокзалі, познайомилися з працівником “Укрзалізниці” В. На прохання підлітка, В. придбав горілку і запросив їх вживати її у своєму кабінеті.

Під час застілля між неповнолітнім і працівником залізниці виник конфлікт. Підліток завдав удари залізничнику ногою в голову, і коли той упав, продовжив бити його кулаками і ногами. У результаті В. отримав закриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку. Коли потерпілий втратив свідомість, юнак забрав його телефон та гаманець з 1450 гривнями.

Під час досудового розслідування неповнолітній цілком визнав свою провину та погодився взяти участь у Програмі відновного правосуддя. За сприяння медіатора та адвоката, він примирився з потерпілим, вибачився перед ним і відшкодував завдану шкоду.

Враховуючи ці обставини, суд закрив кримінальне провадження через відмову потерпілого від обвинувачення та призначив К. покарання у вигляді пробаційного нагляду на 2 роки.