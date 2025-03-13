Двоє прикарпатців, які перепродували крадене, відбуватимуть покарання за ґратами

Двоє жителів Долини вчиняли крадіжки із торгівельних закладів. Вони викрадали товари та перепродували їх.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура.

За публічного обвинувачення прокурорів Калуської окружної прокуратури двох жителів міста Долини суд визнав винуватими у вчиненні крадіжок (ч. 4 ст. 185 КК України).

“В суді доведено, що 44-річний та 46-річний чоловіки вчиняли крадіжки із торгівельних закладів. Вони викрадали побутові товари із магазинів та перепродували їх, а коштами розпоряджались на власний розсуд”, – йдеться у дописі.

Вироком Долинського районного суду 46-річного засуджено до 3 років позбавлення волі, а його спільнику, який має непогашену судимість, призначено покарання – 5 років ув’язнення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.