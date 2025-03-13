У Франківську пройде публічна розмова з акторами драмтеатру: “Театр чи телебачення? Встигнути все”

15 березня в Івано-Франківську проведуть публічну дискусію з акторами місцевого драмтеатру Надією Левченко та Романом Луцьким на тему поєднання театральної та телевізійної кар’єри.
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Про це пише Галка.
В Івано-Франківську в рамках місяця театру в Urban Space 100 відбудеться публічна розмова з акторами Франківського драматичного театру Надією Левченко та Романом Луцьким. Тема зустрічі — “Театр чи телебачення? Встигнути все”.
Захід проходитиме в суботу, 15 березня, о 18:00 в громадському ресторані Urban Space 100, що на вулиці Грушевського, 19. Вхід на подію вільний.
Urban Space 100 — це громадський ресторан із соціальною місією, який, окрім ґрантової програми, також функціонує як відкритий, безплатний майданчик для проведення публічних заходів. Ідея ресторану належить платформі “Тепле місто”, а управління закладом здійснює компанія “23 ресторани”.